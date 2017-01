Börsenplätze curasan-Aktie:



XETRA-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,095 EUR -1,44% (20.01.2017, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:

1,086 EUR -1,54% (20.01.2017, 10:17)



ISIN curasan-Aktie:

DE0005494538



WKN curasan-Aktie:

549453



Ticker-Symbol curasan-Aktie:

CUR



Kurzprofil curasan AG:



curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.



curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (20.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Christopher Rodler von der Montega AG:Christopher Rodler, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).curasan habe heute vorläufige Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2016 gemeldet. Die endgültigen Umsatz- und Ergebniszahlen sollten am 27. April 2017 veröffentlicht werden.Der adjustierte Bruttoumsatz sei im Gesamtjahr auf 6,94 Mio. Euro (+16,3%) gestiegen und liege damit in der Mitte der Guidance von 6,7 bis 7,1 Mio. Euro. Der Nettoumsatz (abzgl. Erlösschmälerungen) sei auf 6,51 Mio. Euro (+15,9%) gewachsen und habe die Analystenschätzung leicht übertroffen (MONe: 6,40 Mio. Euro). In Q4 seien 2,11 Mio. Euro erwirtschaftet worden, was einem Zuwachs von 37,0% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der überproportionale Anstieg in Q4 sei auf ein starkes Neukundengeschäft und eine erhöhte Zahl an Terminaufträgen (Abrufe bestehender Kunden) zum Jahresende zurückzuführen. Während noch keine vorläufigen Ergebniszahlen veröffentlicht worden seien, gehe das Unternehmen davon aus, dass das Nettoergebnis bestenfalls am unteren Ende der Guidance (-1,8 bis -2,2 Mio. Euro, MONe: -2,7 Mio. Euro) liegen werde.Aus regionaler Sicht sei das Wachstum primär vom asiatischen Markt getrieben worden, wo die Nettoumsätze in 2016 um 45,5% auf 1,6 Mio. Euro gestiegen seien. Auch die Entwicklung in den USA habe sich in Q4 wieder stabilisiert, nachdem der Umbau der Vertriebsstruktur in Q3 noch das Wachstum belastet habe. In Europa habe das Wachstum in Q4, vorwiegend getrieben durch eine gute Geschäftsentwicklung in Großbritannien, wieder deutlich angezogen (+17,4% yoy). Der Umsatz in Deutschland habe trotz Einstellung des Produkts Cytoplast in etwa das Vorjahresniveau in Höhe von 1,4 Mio. Euro erreicht.Die sehr gute Entwicklung im Neukundengeschäft zeige nach Erachten des Analysten, dass die erhöhten Vertriebsanstrengungen des Unternehmens Früchte tragen würden. Allerdings würden die steigenden Investitionen die Profitabilität auch in 2017 noch erheblich belasten, bevor aufgrund der Skaleneffekte mittelfristig der operative Break-even erreicht werde. Rodler habe seine Schätzungen an die höher als erwartete Wachstumsprognose sowie die kurzfristig höher als erwarteten Investitionen angepasst. Daraus ergebe sich ein unverändertes Kursziel von 1,15 Euro.Christopher Rodler, Aktienanalyst der Montega AG bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die curasan-Aktie. (Analyse vom 19.01.2017)