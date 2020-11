Börsenplätze creditshelf-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

38,60 EUR -4,93% (11.11.2020, 22:01)



XETRA-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

41,80 EUR +1,95% (11.11.2020, 17:36)



ISIN creditshelf-Aktie:

DE000A2LQUA5



WKN creditshelf-Aktie:

A2LQUA



Ticker-Symbol Deutschland creditshelf-Aktie:

CSQ



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol Deutschland: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (12.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol Deutschland: CSQ).creditshelf habe heute die 9M-Zahlen für 2020 veröffentlicht. Das angefragte Volumen sei in 9M/20 auf 1,25 Mrd. Euro gestiegen (9M/19: 944 Mio. Euro), wobei 389 Mio. Euro in Q3 angefragt worden seien. Insgesamt seien Kredite in Höhe von 70,3 Mio. Euro in 9M arrangiert worden, nach 51,7 Mio. Euro im Vorjahr. In Q3 seien 24,7 Mio. Euro arrangiert worden. Die Conversion Rate habe somit bei 5,6% in 9M gelegen (Q3 bei 6,4%). Beim Umsatz habe dies 3,7 Mio. Euro in 9M/20 ergeben (+49% YoY), mit 1,1 Mio. Euro in Q3 (+51% YoY). Die Rendite (Umsatz/arrangierte Kredite) sei hierbei von 5,8% nach H1 auf 5,2% gefallen, aber weiterhin über den 4,8% aus 9M/19. Nach Abzug der Personalkosten von 4,5 Mio. Euro und SBAs von 3,3 Mio. Euro habe das EBITDA in 9M bei -3,3 Mio. Euro und das EBIT bei -4,1 Mio. Euro gelegen (9M/19: -4,2 Mio. Euro).Infolge der anhaltenden fehlenden Visibilität im Corona-Jahr könne das Unternehmen nicht mehr valide einschätzen, wie sich der Umsatz in Q4 verhalte, und habe aufgrund dessen die Umsatz-Guidance gestrichen. Im heutigen Conference Call habe das Management erwähnt, dass man bis Mitte Oktober mit dem Kreditvolumen 40% über dem Vorjahres-Q4 gelegen habe. Jedoch sollte man nicht vergessen, dass 21 der 36 Mio. Euro arrangierter Kredite aus Q4/19 alleine im Dezember erwirtschaftet worden seien. Somit dürfte ein YoY Wachstum beim Q4-Umsatz gegeben der aktuellen Unsicherheiten schwierig werden.Wir nehmen zwar in Q4 weiterhin an, dass die Anfragen um 20% YoY auf 475 Mio. Euro ansteigen werden, gehen aber infolge der Aussagen des Managements nur noch davon aus, dass daraus Kredite in Höhe von 28 Mio. Euro arrangiert werden, so die Aktienanalysten von FMR Research. Was für das Gesamtjahr 2020 einen Wert von 98,35 Mio. Euro ergeben würde.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt somit sein Kursziel von 60 Euro und belässt seine "kaufen"-Empfehlung für die Aktie von creditshelf. (Analyse vom 12.11.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.