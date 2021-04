(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



48,40 EUR -2,42% (14.04.2021, 09:15)



ISIN: DE000A2LQUA5



A2LQUA



CSQ



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (14.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) weiterhin zu kaufen.creditshelf habe einige KPIs zur Entwicklung des Kreditgeschäfts in Q1/21 veröffentlicht. Zwar sei das Volumen der angefragten Kredite um 29% ggü. Vj. auf 357,1 Mio. Euro zurückgegangen, doch habe das Unternehmen das Volumen der arrangierten Kredite auf 37,6 Mio. Euro mehr als verdreifachen können (Q1/20: 11,6 Mio. Euro). Hier sei indes erwähnenswert, dass Q1/20 aufgrund des Corona-Schocks schwächer ausgefallen sei als üblich. Daher sei die Vergleichbarkeit etwas eingeschränkt. Dennoch sei ein Wachstum auch gegenüber Q1/19 zu beobachten (arrangierte Kredite: 16,9 Mio. Euro und angefragte Kredite: 319,3 Mio. Euro). Es bleibe jedoch unbestritten, dass dies das bisher erfolgreichste Quartal von creditshelf gewesen sei; durch einen Mix aus Neu- und Bestandskundengeschäft habe sich die Anzahl der vermittelten Kredite auf 33 (Q1/20: 15) mit einer durchschnittlichen Größe von 1,1 Mio. Euro (Q1/20: 0,7 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Unternehmens sei das Wachstum organisch, und durch die verbreiterte Investorenbasis habe das Unternehmen die Möglichkeit gehabt, mehr Kredite abzuwickeln.creditshelf habe das durchschnittliche Kreditvolumen auf 1,14 Mio. Euro (+47%) deutlich steigern können. Die durchschnittliche Verzinsung habe sich mit 9,0%( Q1/20: 9,2%) nach Erachten der Analysten im Rahmen der üblichen Schwankungsbreite bewegt.creditshelf erwarte für 2021 weiterhin einen Umsatz zwischen 6,0 und 8,0 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen -3,0 und -4,0 Mio. Euro. Die Analysten sähen 2021 nach wie vor als eine Art Übergangsjahr an und würden für 2022e ein EBIT nahe der Nulllinie erwarten.Mariya Lazarova und Winfried Becker, Aktienanalysten von FMR Research, bestätigen ihr Kursziel von 53,00 Euro je Aktie und ihr "kaufen"-Rating. Veröffentlichung Q1/21 Bericht: 12.05.2021. (Analyse vom 14.04.2021)