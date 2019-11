Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (18.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ).creditshelf habe Ende letzter Woche gemeldet, dass man einen diversifizierten Kreditfonds auflegen wolle, über den institutionelle Anleger deutsche KMUs fördern könnten. Bei diesem Fonds handle es sich um einen geschlossenen Private-Debt-Fonds für qualifizierte Investoren. Das Zielvolumen dieses Fonds betrage bis zu 150 Mio. Euro, die in über 150 Kredite investiert werden sollten. Durch diesen Fonds würden deutlich mehr Finanzierungsmittel auf der creditshelf Plattform zur Verfügung stehen.Dadurch, dass sich der Europäische Investmentfonds (EIF) mit 30 Mio. Euro an dem Fonds beteilige, habe creditshelf nicht nur einen ersten wichtigen Schritt für das Einsammeln des Fondsvolumens gemacht, sondern auch direkt eine Signalwirkung nach außen gegeben. Mit creditshelf unterstütze der EIF erstmals eine Online-Kreditplattform, die sich speziell auf den deutschen Markt konzentriere. Im Rahmen des neuen EFSI-Produkts für Kreditfonds "Private Credit für KMU" wolle der EIF in diversifizierte KMU-Kreditpools investieren. So wolle er seinem Mandat gerecht werden, einen funktionierenden Kapitalmarkt in der Europäischen Union zu fördern.Gegeben, dass es bereits Mitte November ist und der Fonds erst noch sein erstes Closing-Ziel erreichen müsse, denke der Analyst, dass der Fonds erst in 2020 aktiv werden werde. Mit der Annahme von Set-up Kosten warte er ab, bis der Fonds aktiv sei.Für 2019e nehme der Analyst vorerst keine Start-up Kosten an, da er erst noch die nächsten Wochen für weitere Infos zu diesem Vehikel abwarten wolle. Ab 2020e sollte dieser Fonds einen positiven Impact auf die Kreditvergabe, aber auch auf die Kreditanfragen haben. Mit der Gewinnung des EIF als Ankerinvestor habe creditshelf einen starken Partner gefunden, der dem Unternehmen jenseits des Fonds Pluspunkte bei der Markenbekanntheit geben werde.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die creditshelf-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin 80,00 Euro. (Analyse vom 18.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: