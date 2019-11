Wie schon in den Vorjahren würden Unternehmen die Szene dominieren, die sich mit den Themen Proptech (Immobilien, 202 Startups) und Finanzierungen (172 Startups) beschäftigen würden. Erstmals unter den Top 5 finde sich der Bereich Blockchain mit 76 Startups. Seit 2017 sei dieser Sektor um 111 Prozent gewachsen. Zum Vergleich: Über alle Bereiche hinweg habe die Zahl der in Deutschland ansässigen Fintechs seit Ende 2017 um 25 Prozent zugenommen.



"Wir sehen in allen Bereichen ein konstantes Wachstum - auch wenn die jüngsten Meldungen über Fusionen und Übernahmen etwas Anderes vermuten lassen", sage Arno Walter, Vorstandsvorsitzender der comdirect Bank, und ergänze: "Neue Technologien, aber auch regulatorische Vorgaben wie PSD II bieten vielfältige Möglichkeiten für junge Unternehmen. Zunehmend wird es dabei darauf ankommen, Finanz-Lösungen noch stärker in das Leben der Nutzer einzubinden und die Grenzen der unterschiedlichen Industrien aufzulösen. Banken und Fintechs stiften damit einen nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden."



Einen neuen Rekord gebe es bei der Vergabe von Risikokapital: 1,289 Milliarden Euro hätten Investoren in den ersten neun Monaten dieses Jahres in deutsche Fintechs investiert. Damit seien die Investitionen des Gesamtjahres 2018 von 1,158 Milliarden Euro bereits überschritten worden. Nicht berücksichtigt worden seien Investitionen durch Übernahmen und Fremdkapital.



"Die Fintech-Branche ist die treibende Kraft des deutschen Venture Capital-Marktes. Mit 36 Prozent entfällt mehr als jeder dritte Euro, den Investoren in heimische Startups stecken, auf den Finanzbereich", sage Walter.



Mit 23 Prozent des seit 2018 investierten Risikokapitals liege erstmals die Finanzaggregations-Kategorie mit deutlichem Abstand auf Platz 1. Hier hätten sehr wenige, sehr hohe Finanzierungsrunden zum positiven Abschneiden der nach Startup-Anzahl kleinsten Fintech-Kategorie beigetragen. Es würden die Bereiche Insurtech (17 Prozent) und Investment (16 Prozent) folgen. Proptech, der nach Anzahl der Startups größte Bereich, lande beim Risikokapital mit einem Anteil von 15 Prozent nur auf Platz 4. Ebenfalls überraschend: Mit lediglich elf Prozent belege die Finanzierungs-Kategorie Platz 5. In den vergangenen drei Jahren hätten Jungunternehmen aus diesem Bereich noch das meiste Risikokapital einsammeln können. Blockchain-Startups würden mit einem Anteil von zwei Prozent unter den großen Kategorien nur eine untergeordnete Rolle spielen. (18.11.2019/ac/a/m)







Quickborn (www.aktiencheck.de) - Nach dem leichten Dämpfer im Jahr 2017 nimmt das Fintech-Wachstum in Deutschland wieder Fahrt auf, so die Analysten der comdirect bank.127 Finanz-Startups seien 2018 gegründet worden, ein Jahr zuvor seien es lediglich 118 gewesen. Insgesamt gebe es in Deutschland aktuell 898 Fintechs (Stand Ende September 2019). Zu diesen Ergebnissen komme die comdirect Fintech-Studie, die gemeinsam mit Barkow Consulting durchgeführt worden sei.Auch 2019 scheine sich der Wachstumstrend fortzusetzen. In den ersten neun Monaten seien bereits 53 Gründungen von Finanz-Startups registriert worden, das seien elf mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Der Grund für die vergleichsweise geringe Zahl liege im so genannten Tarnkappen-Modus. Hiermit werde die übliche Praxis vieler Startups bezeichnet, aus Sorge vor potenziellen Nachahmern erst unmittelbar vor der Produktreife an die Öffentlichkeit zu gehen. Eine endgültige Bewertung für 2019 sei daher frühestens im kommenden Jahr möglich.