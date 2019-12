Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (17.12.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - comdirect-Chef geht zur Commerzbank - AktiennewsDer Vorstandschef der comdirect, Arno Walter, wird zum Jahresende seinen Posten bei der Direktbank aufgeben und zum Mutterkonzern wechseln, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Demnach soll Walter bei der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) den Posten als Bereichsvorstand Wealth Management und Unternehmerkunden übernehmen, so die Experten von "FONDS professionell".Zudem solle er die Verschmelzung der comdirect (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) auf die Commerzbank leiten. "Arno Walter hat die Comdirect in den letzten fünf Jahren zu einem wachstumsstarken und innovativen Unternehmen gemacht und damit die Erfolgsgeschichte maßgeblich geprägt", habe Jochen Sutor, Comdirect-Aufsichtsratsvorsitzender, gesagt.Das zweitgrößte deutsche Geldhaus habe im Herbst einen harten Sparkurs und einen Strategieschwenk angekündigt. Im Zuge dessen solle auch die Quickborner Direktbank-Tochter in das Haupthaus integriert werden. Durch die fortschreitende Digitalisierung hätten sich die Geschäftsmodelle der beiden Banken immer stärker angeglichen, habe es zur Begründung geheißen.Die Leitung der Comdirect übernehme ab Januar die jetzige Operations- und Personalvorständin Frauke Hegemann. Die Managerin sitze seit April 2019 im Vorstand der Online-Bank, ein Jahr zuvor sei sie Generalbevollmächtigte geworden. Derzeit verantworte sie neben den Bereichen Kundenmanagement und Personal auch Recht, Datenschutz & Organisation, Informationssicherheit & Outsourcing-Steuerung sowie die Baufinanzierung & Vorsorge. Darüber hinaus sei sie Mitglied im Aufsichtsrat der Comdirect Versicherungsmakler.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,572 EUR -0,66% (17.12.2019, 12:58)