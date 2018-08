Quickborn (www.aktiencheck.de) - Im Juli stieg der comdirect Brokerage Index um 10,4 Punkte auf insgesamt 108,3 Punkte, so die Analysten der comdirect bank.



Dies sei der höchste Stand seit Juli 2017. Getrieben worden sei diese Entwicklung unter anderem durch die Anlageklasse Fonds. Sie hätten den stärksten Anstieg seit fünf Jahren und mit 138,8 Punkten den höchsten Stand seit knapp drei Jahren verzeichnet. Auch Renten seien stark gestiegen und hätten mit 149,2 Punkten den höchsten Stand seit fünf Jahren erreichte. "Nach einer längeren Seitwärtsbewegung des DAX stieg dieser vor allem in der letzten Juliwoche um rund 200 Punkte an. Diesen Optimismus sahen wir auch bei unseren Kunden, die verglichen mit dem Vorjahreszeitraum im Juli 2018 rege Positionen aufbauten", sage Andreas Lipkow, Finanzexperte bei comdirect. Das würden auch die überwiegenden Long-Positionen bei Optionsscheinen verdeutlichen. Die hohen Kaufindizes (über 100 Punkte) seien dabei mit einer geringeren Orderaktivität einhergegangen.



Bei den Aktien seien neben Steinhoff die vier amerikanischen Technologiekonzerne Facebook, Apple, Amazon und Netflix die meistgekauften Titel im Juli gewesen. Der Möbelhändler Steinhoff sei dabei sowohl bei den Top-Käufen als auch bei den Top-Verkäufen auf Platz 1 gewesen. "Der durch einen Bilanzskandal angeschlagene Konzern bekam im Juli die Zustimmung seiner Gläubiger zu seinem Restrukturierungsplan. Das führte zu einem kräftigen Kurssprung", erkläre Lipkow. Dass die so genannten FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google) im Juli viel gekauft worden seien, habe an den guten Zahlen für das erste Halbjahr gelegen, die diese vorgelegt hätten. Unter den Top-Verkäufen hätten sich neben Steinhoff die Aktien von Essity, der BT Group, der Deutschen Bank sowie Netflix gefunden. (20.08.2018/ac/a/m)





