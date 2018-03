Besonders hoch sei die Trading-Laune der Anleger bei Zertifikaten und Optionsscheinen gewesen. So sei der Brokerage Index für Zertifikate von 103,5 Punkten auf 110,1 Punkte angestiegen und markiere damit ein Allzeithoch. In der Anlageklasse der Optionsscheine habe es einen leichten Anstieg um 1,4 Punkten auf 105,4 Punkte gegeben. Am beliebtesten seien im Februar Call-Optionsscheine gewesen. "Unter den Top 5 fanden sich ausschließlich Calls, die auf steigende Kurse beim DAX setzten. Auch hier zeigt sich der Optimismus der Anleger", erkläre Lipkow. "DAX-Indizes waren zudem ebenfalls bei ETFs extrem nachgefragt."



Renten seien hingegen in der Gunst der Anleger rapide gesunken. So sei der Brokerage Index für diese Anlageklasse von 75,6 Punkten auf 35,7 Punkte gefallen. Einen so niedrigen Stand habe er zuletzt im Dezember 2012 aufgwiesen.



Hintergrund comdirect Brokerage Index



Der comdirect Brokerage Index erscheine monatlich. Die Daten zur Berechnung des Index seien repräsentativ für das Verhalten der Privatanleger in Deutschland. Der Index zeige, ob die handelsaktiven Privatanleger tendenziell eher Wertpapiere kaufen oder verkaufen würden. Für die Berechnung des Indexwertes würden die Wertpapierkäufe den -verkäufen der rund 1 Million Depotkunden der comdirect bank AG gegenübergestellt und mit dem Durchschnitt des vorangegangenen Jahres verglichen. Beim Gesamtindex würden die Wertpapierklassen Aktien, Fonds, Zertifikate, Renten und Optionsscheine entsprechend ihres Anteils an den Gesamtorderzahlen berücksichtigt. Ein Indexwert für jede einzelne Anlageform werde jeweils gesondert berechnet. Orders institutioneller Kunden und Sparpläne würden nicht in die Auswertung einfließen. Für die Berechnung des Index sei es unerheblich, ob die Gesamtzahl der Wertpapierorders im Berichtsmonat gestiegen oder gesunken sei. Ein Indexstand über 100 Punkten zeige an, dass im betrachteten Monat im Vergleich zum Referenzzeitraum Wertpapiere eher gekauft worden seien. Ein Stand unter 100 Punkten zeige im Vergleich zum Referenzzeitraum an, dass Wertpapiere eher verkauft worden seien. (15.03.2018/ac/a/m)





