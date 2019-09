Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (23.09.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.Im Frühjahr habe das Management von co.don die Hoffnung auf den Abschluss einer Partnerschaft in den USA geweckt, aus der substanzielle Einnahmen resultieren sollten. Danach habe es diesbezüglich erst einmal Funkstille gegeben. In dieser Woche habe das Unternehmen nun endlich eine weitere Wasserstandsmeldung herausgegeben. Ein Abschluss in den nächsten Wochen sei demnach denkbar. Es gehe um "Investitionsmöglichkeiten im unteren zweistelligen Millionenbereich" im Rahmen einer anstehenden Kapitalmaßnahme, an der sich möglicherweise auch die bestehenden Ankerinvestoren beteiligen würden. Zusätzlich seien zwei weitere Lizenzdeals für außereuropäische Staaten in Aussicht gestellt worden.Im Vorfeld sei die Aktie allerdings böse abgestürzt, was die Experten auf die ausbleibenden Meldungen zur weiteren Vermarktung, auf technische Faktoren (die Aktie sei unter das markante Januartief gefallen und sei danach ausverkauft worden) und auf ein enttäuschendes erstes Halbjahr zurückführen würden. Bei einem (erwartungsgemäß) deutlich negativen Ergebnis von -5,7 Mio. Euro habe der Umsatz nur um 6% auf 3 Mio. Euro gesteigert werden können. Die Vermarktung in den Niederlanden und in Großbritannien laufe langsamer an als erwartet, weswegen die Prognose für den dortigen Umsatz von 1,5 auf 0,8 Mio. Euro in 2019 gesenkt worden sei. Zudem sei mit dem Halbjahresbericht ein Kapitalbedarf von 7,4 Mio. Euro eingeräumt worden. Insgesamt bestünden bei co.don hohe Chancen, aber die Risiken weiterer Enttäuschungen seien auch beträchtlich.Für ihre inzwischen kleine Position im Musterdepot setzen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" daher einen Stop-Loss bei 2,45 Euro. Das Kursziel laute 8,00 Euro. (Ausgabe 37 vom 21.09.2019)