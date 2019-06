Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (07.06.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.co.don-Chef Ralf M. Jakobs habe für 2018 munter Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Ergebnis: Die Firma sei um mehr als 10% geschrumpft. Operativ seien 2018 mehr als 8,5 Mio. Euro versenkt worden. Für 2019 lehne sich der CEO recht weit aus dem Fenster und erwarte ein Umsatzplus von 50% auf 8,8 Mio. Euro. Das Unternehmen werde aber weiterhin knackige Verluste schreiben. Was mache ein Vorstand, der ständig fette Verluste produziere? Er bitte seine Aktionäre zur Kasse. Derzeit würden rund 1,2 Mio. Aktien zum Preis von 4,05 Euro platziert.Es ist den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ein Rätsel, weshalb die Börse der Klitsche angesichts der lausigen Umsätze eine Kapitalisierung von gut 90 Mio. Euro zugesteht. (Analyse vom 07.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:4,00 EUR +1,52% (07.06.2019, 11:01)