XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:

2,35 EUR +3,98% (22.01.2020, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

2,50 EUR +10,13% (22.01.2020, 09:15)



ISIN co.don-Aktie:

DE000A1K0227



WKN co.don-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol co.don-Aktie:

CNWK



Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (22.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK).Gestern habe co.don vorläufige und ungeprüfte Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr hätten die Erlöse bei EUR 6,8 Mio. Gegenüber dem Vorjahr gelegen, als Erlöse in Höhe von EUR 5,7 Mio. erwirtschaftet worden seien, entspreche dies zwar einer Steigerung von 19,3%, die zu Jahresbeginn veröffentlichte Guidance von EUR 8,8 Mio. sei jedoch verfehlt worden. Das liege nach Einschätzung von Hasler insbesondere daran, dass Teile des Auslandsgeschäfts - vor allem in England - bislang langsamer angelaufen seien als ursprünglich erwartet. Der Konzernverlust nach Steuern habe sich Angaben gemäß auf EUR -9,9 Mio. (2018: EUR -6,3 Mio.) und damit in Übereinstimmung mit den Analystenerwartungen verschlechtert.Nach einer dreitägigen Prüfung der GMP-konformen Einhaltung regulatorischer und gesetzlicher Vorgaben im Zusammenhang mit der Herstellung, der Freigabe und dem Vertrieb biologischer Arzneimittel habe co.don nach der ersten Abnahmeinspektion die Herstellungserlaubnis für die neu errichtete Produktionsanlage am Standort Leipzig erhalten. Durch die Erteilung sei co.don in der Lage, menschliche Zellprodukte im industriellen Maßstab herzustellen. Ermöglicht werde damit sowohl die Herstellung des Gelenkknorpelprodukts Spherox als auch von Zellprodukten im Fremdauftrag (Contract Manufacturing Organization, CMO).Auch wenn der Analyst davon ausgehe, dass sich die Anlaufschwierigkeiten aus dem Aufbau des Auslandgeschäfts sukzessive verringern würden, nehme er nach der Verfehlung seiner Finanzprognosen 2019 seine Planzahlen 2020e-22e basisbedingt zurück und rechne bis 2022e mit einem Anstieg der Konzernerlöse auf EUR 17,5 Mio. und des operativen Ergebnisses (EBIT) auf EUR 2,9 Mio. Aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell errechne sich damit auf Sicht von 24 Monaten ein Wert des Eigenkapitals in Höhe von EUR 126,2 Mio. bzw. von EUR 5,20 je Aktie (Base Case-Szenario). In einer Monte Carlo-Analyse habe der Analyst anschließend alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt. Daraus würden sich Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 111,8 Mio. bzw. von EUR 162,8 Mio., entsprechend von EUR 4,60 bzw. von EUR 6,70 je Aktie ergeben. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 2,26 ergebe sich ein von Hasler erwartetes Kurssteigerungspotenzial von 130,1%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze co.don-Aktie: