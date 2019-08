Nach zuletzt deutlicher Kurskorrektur bestätigt Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, sein "kaufen"-Rating für die capsensixx-Aktie. Das Kursziel sei von 16,00 auf 13,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 30.08.2019)



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (30.08.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.capsensixx habe Anfang der Woche H1-Zahlen vorgelegt. Die Gesamtjahresziele dürften danach nicht mehr erreichbar sein. Der Konzernumsatz von 25,4 Mio. Euro in Q2 habe rund 7,0% unterhalb des Vorjahresniveaus (27,3 Mio. Euro) gelegen. Auf Ergebnisebene seien überproportionale Rückgänge zu verzeichnen. Das EBITDA sei auf 1,7 Mio. Euro (-27,0% yoy) gesunken, der Periodenüberschuss nach Minderheiten sei mit -0,1 Mio. Euro negativ ausgefallen (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro).Auf Einzelsegmentebene lasse sich der Großteil der Ergebnisbelastungen nach wie vor auf Wachstumsinvestitionen in die coraixx-Beteiligung zurückführen (Segmentergebnis in H1 -1,3 Mio. Euro). Diese sei durch Investitionen in Infrastruktur und Personalbestand erwartungsgemäß weiter defizitär. Zuletzt hätten aber erste strategische Partnerschaften vermeldet werden können. Mit der HRV habe coraixx einen auf Outsourcing von Business-Prozessen mittelständischer Unternehmen spezialisierten Dienstleister gewonnen. Zudem sei die Tochter eine Kooperation mit cenith zur Anbindung der eigenen Lösung an eine neue ERPSoftware speziell für die Immobilienverwaltung eingegangen. Die Partnerschaften würden viel Potenzial aufweisen. Zudem habe sich coraixx strategisch umorientiert und fokussiere sich nun anstelle von Konzernen wie TUI zunächst auf KMUs und strategische Multiplikatoren.Das volatile Marktumfeld und die politischen Unsicherheiten rund um den Handelskrieg sowie den Brexit würden zunehmend auch das Kernsegment Axxion (Segmentergebnis -14,1% auf 2,9 Mio. Euro) belasten. Zwar habe hier die Anzahl der betreuten Fonds weiter ausgebaut werden können, die AuMs (30.06.2019: 8,8 Mrd. Euro) hätten sich jedoch marktbedingt rückläufig entwickelt (30.06.2018: 9,6 Mrd. Euro). Insbesondere die Nachfrage nach Small- & MidCap-Fonds habe hier zuletzt leicht nachgelassen. Das Verbriefungsgeschäft Oaklets wachse hingegen weiter zweistellig und deutlich besser als von dem Analysten erwartet.Der Analyst habe seine Schätzungen nach den Zahlen angepasst. Für den Umsatz rechne er nun mit einem Rückgang um 9% und für den Jahresüberschuss plane er mit 0,8 Mio. Euro (zuvor: 1,4 Mio. Euro). Gleichzeitig gehe er von etwas längeren Anlaufkosten der coraixx aus, weshalb er auch seine mittelfristigen Schätzungen anpasse.Trotz der stärker als erwarteten Ergebnisbelastungen zeige coraixx erste Erfolge in der Kundengewinnung. Insbesondere in der Immobilienverwaltung adressiere coraixx mit der digitalen Belegverarbeitung künftig einen interessanten Markt. Diese Anfangserfolge würden zeigen, dass die Software-Lösung funktioniere.