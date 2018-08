bet-at-home.com-Aktie:



Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

62,10 EUR -1,19% (23.08.2018, 11:53)



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

62,05 EUR -1,12% (23.08.2018, 11:38)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (23.08.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) unter die Lupe.Im Herbst 2017 sei die Aktie von bet-at-home.com auf das bisherige Rekordhoch von über 126 Euro geklettert. Seitdem habe sich das Papier auf derzeit 62 Euro halbiert. Erst kürzlich sei es mit den Anteilen nochmals kräftig abwärts gegangen. Auslöser seien Zahlen für das 2. Quartal gewesen, die an der Börse offensichtlich gar nicht gut angekommen seien. Firmenchef Franz Ömer könne die Sorgen des Kapitalmarktes anlässlich der jüngsten Zahlen nur bedingt nachvollziehen. "Wir liegen für das Gesamtjahr absolut im Plan. Dass unsere Ergebnisse im 1. Halbjahr 2018 und vor allem im Q2 nicht gut ausfallen werden, erzählen wir dem Kapitalmarkt schon seit vielen Monaten. In Jahren mit der Fußball-EM und vor allem mit der Fußball-WM ist das Muster ähnlich. In der Hälfte des Jahres investieren wir massiv ins Kundenwachstum und in der 2. Jahreshälfte fahren wir die Ernte ein", so Ömer im Gespräch mit der "Vorstandswoche.de". Die erheblichen Ausgaben ins Marketing hätten das Q2 entsprechend belastet, weswegen das Ergebnis plangemäß nicht gut ausgesehen habe. "Im Juli war die Entwicklung bereits sehr positiv und in den ersten Tagen im August setzt sich diese Entwicklung weiter fort." Ömer halte daher auch an der Prognose fest: Er erwarte weiterhin ein EBITDA zwischen 36 und 40 Mio. Euro sowie einen Anstieg des Brutto-Wett- und Gaming-Ertrages von 150 Mio. Euro. Ins Marketing sollten 2018 rund 40 Mio. Euro investiert werden.Bet-at-home.com könne das Ergebnis gut über die Marketingaufwendungen steuern. "Wir erarbeiten ein Marketing-Budget und nehmen uns die Flexibilität, dieses Budget um plus/minus 3 Mio. Euro zu verändern. Es wird nicht deutlich weniger ausgegeben, um das EBITDA-Ziel zu erreichen, sondern wir wollen auch den Bruttoertrag von 150 Mio. Euro einfahren." Natürlich hätte sich Ömer gewünscht, dass die deutsche Mannschaft bei der WM nicht so frühzeitig ausscheide. "Die WM war für uns insgesamt lediglich im Plan. Wir haben uns mehr erhofft, da uns das für das Geschäft in Deutschland mehr geholfen hätte. Allerdings erzielen wir lediglich 40% unserer Einnahmen aus Sportwetten. Selbst wenn solche Ereignisse weniger gut verlaufen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir unsere Ziele nicht erreichen." Die restlichen Einkünfte würden auf Casino-Produkte entfallen.Per Ende Juni 2018 habe die Liquidität der Gruppe knapp 62 Mio. Euro betragen. Bet-at-home.com sei bekanntlich eine Cash-Maschine. Erfülle Ömer seine Prognose, dann sollte sich der Barbestand zum Jahresende auf ca. 85 Mio. Euro erhöht haben. Für das Jahr 2017 habe die Gesellschaft einen Betrag von 7,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Davon entfalle ein Betrag von 3,.00 Euro auf die ordentliche Dividende. "Unser Ziel ist, die ordentliche Dividende in jedem Jahr zu steigern. Das wird auch für 2018 der Fall sein. Über die Sonderdividende entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt." Grundsätzlich benötige bet-at-home.com für den Betrieb des operativen Geschäfts einen Barbestand von etwa 20 bis 30 Mio. Euro. Beträge darüber hinaus könnten an die Anteilseigner ausbezahlt werden. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden daher eine reguläre Auszahlung für 2018 von 3,50 Euro und eine Sonderdividende von mindestens 1,50 Euro für realistisch halten. Sie würden höhere Ausschüttungen aber auch nicht ausschließen. Ömer wolle künftig die Ausgaben für das Marketing im Bereich von etwa 40 Mio. Euro stabil halten. Akquisitionen seien Stand heute unverändert kein Thema. Der einzige Grund weshalb bet-at-home.com nicht noch mehr ausschütten könnte, wäre ein möglicher Markteintritt in die USA. "Die USA ist für unsere Branche ein sehr bedeutender Markt. Wir verfolgen die dortige Entwicklung genau und planen dort den Einstieg, sobald es die Gesetzesentwicklung dort zulässt", so Ömer. In den USA habe es ein positives Urteil für Wettanbieter gegeben. Jeder US-Bundesstaat könne selbst entscheiden, ob er Wetten zulasse oder nicht. Sollte es seitens größerer Bundesstaaten grünes Licht geben, würde sich das im ersten Schritt auf die Marketingausgaben auswirken, die sich dann durchaus um etwa 20 Mio. Euro erhöhen könnten.Die Chancen für bet-at-home.com seien unverändert riesig, da das Unternehmen in einem absoluten Wachstumsmarkt unterwegs sei. Bei Kursen um 60 Euro scheine die Aktie ihren Boden zunächst gefunden zu haben. Auf aktuellem Kursniveau würden nach Meinung der Aktienexperten die Chancen überwiegen. Treiber sei natürlich die Spekulation, dass Ömer Wort halte und die Prognose schaffe, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link