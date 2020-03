Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX), senkt aber sein Kursziel.Die letzten Tage sei von den großen, europäischen Fußball-Ländern verkündet worden, dass die jeweilige Fußball-Liga zumindest bis Anfang April den Spielbetrieb einstelle. Aber auch der US-Sport sei bis auf weiteres ausgesetzt worden und die DEL/DEL 2 habe die Saison nach der Hauptrunde sogar gänzlich beendet. Am Dienstag sei von der UEFA zudem bestätigt worden, dass die Europameisterschaft 2020 um ein Jahr verschoben werden solle, insbesondere um es den europäischen Ligen zu ermöglichen, die Saisons noch "regulär" zu beenden.Mögliche Szenarien-Analyse für bet-at-home: 1) Komplett-Absage der Fußball-Saison ohne weitere Spiele, oder 2) Wiederaufnahme nach mehrwöchiger Pause.1) Worst-Case für bet-at-home und alle Sportwetten-Anbieter. In diesem Fall sehe der Analyst nicht nur einen Umsatzeinbruch im März (was schon sicher sei), sondern auch keine Erholung in Q2. Insgesamt sehe er einen GGR-Einbruch von 46% YoY. Den HOLD würde er dann bei 31,5 Mio. Euro sehen. Bei eCasino sehe er im Worst Case ein Nullwachstum (HOLD 2020e: 86,0 Mio. Euro). Der Konzern-NGR wäre damit -21,2% YoY auf 92,6 Mio. Euro. Sein Worst-Case EBITDA liege bei 20,2 Mio. Euro (-10 Mio. Euro vs. der alten Schätzung). Nettogewinn wäre dann bei 15,0 Mio. Euro, oder 2,14 Euro je Aktie (vorher: 3,32 Euro je Aktie).2) Sollte die Fußball-Saison zwar regulär aber mit zeitlicher Verschiebung enden, so sehe der Analyst nur einen minimalen Effekt aus den europäischen Ligen. Durch die Verschiebung der EM sehe er einen negativen GGR-Effekt von 9 Mio. Euro (Netto-Effekt) und ein EBITDA Rückgang von 5 Mio. Euro auf 25,4 Mio. Euro und somit weiterhin innerhalb der Guidance (23 bis 27 Mio. Euro).Mit einer derzeitigen Dividenden-Rendite von 10% und einer Kursziel-Quote von 2,5x ein klarer Kauf, so Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, zur bet-at-home.com-Aktie. (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.