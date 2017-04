Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

107,499 EUR -0,64% (06.04.2017, 11:48)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (06.04.2017/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktie: Der SDAX-Dividendenkönig - AktienanalyseIm SDAX dürfen sich Anleger über ein Dividendenplus von 22,6 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro freuen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Spitzenreiter im SDAX sei mit einem Dividendenplus von 122 Prozent der Online-Sporwettenanbieter bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX). Nach 4,50 Euro je Titel im Vorjahr solle es nun 7,50 Euro geben. Der vor wenigen Wochen in den SDAX aufgestiegenen Aktie könne auch in puncto Dividendenrendite (rund sieben Prozent) kein anderes Unternehmen in dem Index das Wasser reichen. Die 2016er-Ausschüttung setze sich aus einer ordentlichen Dividende von 2,50 Euro plus einer Sonderdividende von 5,00 Euro je Aktie zusammen."Für unser operatives Geschäft brauchen wir rund 30 Mio. Euro Cash", sage bet-at-home.com-Chef Michael Quatember. "Haben wir mehr auf dem Konto, prüfen wir auch in Zukunft die Zahlung von Sonderdividenden." Da bet-at-home.com eine Cash-Maschine ist, dürfte es wohl noch öfters in den Kassen der Aktionäre laut klingeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2017)Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:107,201 EUR -2,28% (06.04.2017, 11:35)