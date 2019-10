Börse Frankfurt-Aktienkurs ams-Aktie:

Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (07.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).Annahmeschwelle nicht erreicht: ams habe am Freitag nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass im Rahmen des Übernahmeangebots für OSRAM (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400) 51,6% der Aktien angedient worden seien (inkl. der Direktbeteiligung von ams von 19,99%) und das Unternehmen deshalb die Mindestannahmeschwelle von 62,5% nicht erreicht habe.Übernahme weiterhin auf der Agenda: Obwohl das Angebot nicht erfolgreich gewesen sei, halte ams die Kombination mit OSRAM weiterhin für strategisch überzeugend. Das Unternehmen wolle strategische Optionen prüfen, um die vollständige Übernahme von OSRAM weiter zu verfolgen. Allerdings dürfe ams ohne grünes Licht von OSRAM und der BaFin in den nächsten zwölf Monaten kein weiteres Übernahmeangebot lancieren.Begrenzter Buchverlust infolge Due Diligence bei PE: OSRAM hätten am Freitag nach Börsenschluss um 4% nachgegeben. Unter der Annahme, dass ams die OSRAM-Aktien zu einem Durchschnittspreis von EUR 40 gekauft habe, würde sich der Buchverlust pro ams-Aktie auf rund CHF 0,40 belaufen. Aus der Medienmitteilung von OSRAM sei hervorgegangen, dass derzeit Private-Equity-Investoren (Advent und Bain) eine Due Diligence durchführen würden, was den OSRAM-Aktien etwas Unterstützung biete.In einem kürzlich veröffentlichten Bericht kam Diethelm zu dem Schluss, dass ein Zusammenschluss wertsteigernd, aber auch aus technologischer und Marktperspektive positiv wäre. Die Entscheidung des Unternehmens, alle strategischen Optionen auszuloten (Fusion, JV, Kooperation) sei daher logisch, müsse aber sinnvoll und für die ams-Aktionäre finanziell attraktiv sein. Angesichts der weit verbreiteten Skepsis hinsichtlich der Transaktion dürfte der erfolglose Übernahmeversuch heute eine positive Kursreaktion hervorrufen.