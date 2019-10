SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ams-Aktie:

Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (23.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach 3Q19-Zahlen weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).Diethelm passe seine Schätzungen nach dem stärker als erwarteten 3Q19 und dem besser als erwarteten Rentabilitätsausblick an. Die 4Q19-Vorgabe widerspiegele eine vorsichtigere Haltung bezüglich Industrial/Auto, ausgeglichen durch eine höhere Nachfrage nach Konsumprodukten. Der niederigere Auftragsbestand sei das Ergebnis einer höheren kurzfristigen Verbrauchernachfrage und spiegele eine ähnliche Entwicklung vom 3Q wider, als der Auftragsbestand zu Beginn des Quartals ebenfalls niedrig gewesen sei. Wegen höherer Renditen und Vorteilen aus zuvor eingeleiteten operativen Maßnahmen werde die Rentabilität im 4Q zumindest gleich wie im 3Q ausfallen, was sich auf die ber. EBIT-Prognosen des Analysten auswirke. Während sich die Umsatzschätzungen des Analysten für 2019E/2012E nur um jeweils +1% erhöhen würden, würden seine ber. EBIT-Prognosen für denselben Zeitraum um 12% bzw. 6% steigen.Schnellere Entschuldung: Mit einer höheren Rentabilität, tiefer erwarteten Investitionen und dank einer soliden NUV-Kontrolle rechne Diethelm damit, dass die Nettoverschuldung bis Ende 2019E auf ca. EUR 965 Mio. reduziert werde, was einer Verschuldung von ca. 1.5x (ca. 0.9x im Jahr 2020E ohne OSRAM) entspreche.Die Geschäftsdynamik mit Android und Apple sei durch den Anlauf mehrere neuer Produkte auch im 4Q stark. Die bessere Auslastung der Produktionsanlagen in Singapur in Kombination mit den zuvor eingeleiteten Maßnahmen, geringeren Investitionen und einer soliden NUV-Kontrolle würden zu einer besser als erwarteten Cash-Generierung führen. Durch letzteres erhöhe sich das Kursziel des Analysten von CHF 64 auf CHF 70.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ams-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs ams-Aktie:39,32 EUR -1,28% (23.10.2019, 10:08)