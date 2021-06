Börsenplätze amalphi-Aktie:



Kurzprofil amalphi ag:



Die amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI) wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerungen für den professionellen IT-Anwender. Das Garantieverlängerungskonzept wird weltweit für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten.



amalphi bietet herstellerunabhängigen weltweiten IT-Service für Ihre IT-Infrastruktur an. Die Servicekonzepte sind im Markt etabliert und decken alle bekannten Produkte namhafter Hersteller ab (TPM - Third-Party-Maintenance). Die maßgeschneiderten Wartungs- und Serverkonzepte für eine zuverlässige Serverwartung und IT-Wartung garantieren Kunden langfristige Planbarkeit und spürbare Budgetentlastungen bei erstklassiger Wartungsservice-Qualität - und das schon ab Erstinstallation der Systeme.



Als erfahrener IT-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen die Serverwartung und Hardwarewartung für jedes Produkt sowie jedes Service Level Agreement (SLA). Qualitativ ist sein Wartungsservice mindestens mit dem der Hersteller gleichzusetzen. Für die Server-Wartung bietet amalphi jedes gewünschte SLA von 5/9 bis 7/24 an. (16.06.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - amalphi-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).Gestern habe amalphi bekannt gegeben, dass das bisherige Kerngeschäft der herstellerunabhängigen Wartung und Reparatur (Third Party Maintenance, kurz TPM) von IT-Hardware für vorwiegend mittelständische Kunden an einen strategischen Investor, die Weiss IT Gruppe, verkauft worden sei. Für diese sei das TPM-Geschäft der amalphi-Tochter service & more IT competence GmbH nach Unternehmensangaben eine synergiebringende Ergänzung des eigenen Kerngeschäfts im Bereich Managed Services.Die Transaktion mit Wirkung zum 1. Juni 2021 sei in Form eines Asset Deals vollzogen worden. Als Verkaufspreis sei ein Gesamtbetrag von bis zu EUR 1,8 Mio. für die bislang defizitären Geschäftsaktivitäten der amalphi genannt worden. Transaktionstypisch dürfte sich dieser Betrag nach Schätzungen des Analysten auf zwei etwa gleich hohe Komponenten à EUR 0,9 Mio. verteilen: Einen Fixbetrag sowie eine variable Komponente, die amalphi jedoch nur im Fall des Erreichens definierter Ergebnisziele vereinnahmen können werde.Da unter HGB der Kundenstamm oder vergleichbare selbstgeschaffene immaterielle Vermögenswerte nicht bilanziert werden dürften und auch sonst keine Vermögensgegenstände i.e.S. verkauft würden, sei der Verkaufserlös von amalphi als reiner Buchgewinn zu betrachten, der zum Halbjahr 2021e ertragswirksam werden werde. Eliminiere Hassler überdies die für dieses Jahr erwarteten operativen Verluste, so erhöhe sich seine EBIT-Prognose 2021e auf EUR -2,5 Mio. von bislang EUR -3,6 Mio. Mögliche Milestone-Payments in den Geschäftsjahren 2022/23e in Höhe von, nach den Schätzungen des Analysten, zusammen bis zu EUR 0,9 Mio. habe er zum jetzigen Zeitpunkt nicht in seinen Prognosen berücksichtigt, sondern betrachte diese bei tatsächlichem Erreichen als mögliches Upside-Potenzial für seine Kurszielfindung.Der angekündigte Verkauf des defizitären Kerngeschäfts der herstellerunabhängigen Multi-Vendor-Garantieverlängerung habe für amalphi im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Ertragseffekte zur Folge.Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, hebt dementsprechend sein aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 9,20 von bislang EUR 8,80 an und bestätigt sein "buy"-Rating für die Aktien der amalphi AG. (Analyse vom 16.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link