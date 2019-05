ISIN amalphi-Aktie:

Kurzprofil amalphi ag:



Die amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI) wurde 2003 gegründet und ist ein herstellerunabhängiger Spezialanbieter von Multi-Vendor-Garantieverlängerungen für den professionellen IT-Anwender. Das Garantieverlängerungskonzept wird weltweit für Geräte aller namhaften IT-Hersteller angeboten.



amalphi bietet herstellerunabhängigen weltweiten IT-Service für Ihre IT-Infrastruktur an. Die Servicekonzepte sind im Markt etabliert und decken alle bekannten Produkte namhafter Hersteller ab (TPM - Third-Party-Maintenance). Die maßgeschneiderten Wartungs- und Serverkonzepte für eine zuverlässige Serverwartung und IT-Wartung garantieren Kunden langfristige Planbarkeit und spürbare Budgetentlastungen bei erstklassiger Wartungsservice-Qualität - und das schon ab Erstinstallation der Systeme.



Als erfahrener IT-Service-Dienstleister bietet das Unternehmen mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen die Serverwartung und Hardwarewartung für jedes Produkt sowie jedes Service Level Agreement (SLA). Qualitativ ist sein Wartungsservice mindestens mit dem der Hersteller gleichzusetzen. Für die Server-Wartung bietet amalphi jedes gewünschte SLA von 5/9 bis 7/24 an. (08.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



München (www.aktiencheck.de) - amalphi-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalys von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der amalphi ag (ISIN: DE0008131350, WKN: 813135, Ticker-Symbol: AMI).amalphi führe kurzfristig eine wertpapierprospektfreie Kapitalerhöhung durch. Der sich aus der Kapitalerhöhung ergebende Bruttoemissionserlös von rund EUR 0,636 Mio. werde nach Einschätzung des Analysten zur Finanzierung externen Wachstums genutzt werden. Aufgrund des geringen Emissionsvolumens errechne sich beim Ergebnis je Aktie ein Verwässerungseffekt in Höhe von 11,1%; beim Buchwert sowie der Eigenkapitalrendite seien demgegenüber basisbedingt hohe prozentuale Veränderungen zu beobachten. Hassler passe sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten um die gestiegene Aktienzahl von EUR 3,80 auf EUR 3,40 je Aktie (Base Case-Szenario) an. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 1,95 ergebe sich im Base Case-Szenario ein von ihm erwartetes Kurspotenzial von 74,4%.Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bekräftigt dementsprechend das "buy"-Rating für die Aktien der amalphi ag. (Analyse vom 08.05.2019)Börsenplätze amalphi-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs amalphi-Aktie:1,99 EUR +2,05 % (08.05.2019, 10:42)