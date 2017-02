ISIN Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(23.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Ryan Brinkman vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities Investoren nach wie vor eine Untergewichtung der Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Quartalszahlen von Tesla Inc. hätten ein gemischtes Bild abgegeben. Die Umsätze im Automobilsegment seien stärker gewesen als angenommen, dafür seien aber die Bruttomargen schwächer gewesen.Der über den Schätzungen liegende Kapitalverzehr wird nach Ansicht der Analysten von J.P. Morgan Securities wegen der Vorbereitungen auf die Model 3-Markteinführung wahrscheinlich auf einem erhöhten Niveau bleiben. Analyst Ryan Brinkman sieht dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine weitere Kapitalerhöhung in näherer Zukunft.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities halten in ihrer Tesla-Aktienanalyse am "underweight"-Votum fest, ebenso wie am Kursziel von 188,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:252,25 Euro -2,70% (23.02.2017, 14:49)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:254,12 Euro -1,88% (23.02.2017, 15:03)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 268,20 -1,94% (23.02.2017, 15:04, vorbörslich)