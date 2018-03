Im vierten Quartal erhöhte sich der währungsbereinigte Umsatz um 19%. Hauptgrund dafür war eine Steigerung um 22% bei der Marke adidas. Diese Entwicklung ist auf starke zweistellige Zuwächse in den Kategorien Running, Fußball und Outdoor sowie bei adidas Originals und adidas neo zurückzuführen. Zuwächse in der Kategorie Training im mittleren einstelligen Bereich trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei. Bei der Marke Reebok ging der Umsatz um 1% zurück, da zweistellige Zuwächse in der Kategorie Running sowie bei Classics durch Rückgänge in der Kategorie Training mehr als aufgehoben wurden. In Euro erhöhte sich der Umsatz des Unternehmens um 12% auf 5,056 Mrd. EUR (2016: 4,500 Mrd. EUR).



Starkes zweistelliges Wachstum in wichtigen Regionen



Der zusammengefasste währungsbereinigte Umsatz der Marken adidas und Reebok verzeichnete in China (+32%) und Nordamerika (+31%) ein besonders deutliches Wachstum. Der währungsbereinigte Umsatz in Westeuropa (+17%) und Lateinamerika (+19%) nahm ebenfalls jeweils im zweistelligen Bereich zu. In MEAA stieg der währungsbereinigte Umsatz um 7%, während sich der Umsatz in Japan um 4% erhöhte. In Russland/GUS ging der währungsbereinigte Umsatz um 14% zurück.



Operative Marge steigt um 1,7 Prozentpunkte auf 2,6%



Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 51,7% (2016: 49,5%). Verantwortlich für diese Entwicklung waren vor allem die positiven Effekte eines besseren Preis- und Vertriebskanalmix. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 2,559 Mrd. EUR um 13% über dem Vorjahresniveau (2016: 2,265 Mrd. EUR). Diese Entwicklung war auf deutlich höhere Marketingaufwendungen sowie gestiegene Betriebsgemeinkosten zurückzuführen. Im Verhältnis zum Umsatz stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,3 Prozentpunkte auf 50,6% (2016: 50,3%).



Das Betriebsergebnis des Unternehmens stieg deutlich auf 132 Mio. EUR (2016: 41 Mio. EUR), was zu einer Verbesserung der operative Marge um 1,7 Prozentpunkte auf 2,6% (2016: 0,9%) führte. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen, ohne den negativen steuerlichen Einmaleffekt in Höhe von 76 Mio. EUR, nahm auf 72 Mio. EUR zu (2016: 4 Mio. EUR). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus den fortgeführten Geschäftsbereichen erhöhte sich auf 0,35 EUR (2016: 0,02 EUR). Der Verlust aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen belief sich auf 38 Mio. EUR (2016: 14 Mio. EUR).



Infolgedessen stieg der auf Anteilseigner entfallende Gewinn, ohne den negativen steuerlichen Einmaleffekt, auf 34 Mio. EUR (2016: Nettoverlust von 10 Mio. EUR). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen erhöhte sich damit auf 0,17 EUR (2016: Verlust von 0,05 EUR je Aktie).



Ausblick



Veränderungen in der Segmentberichterstattung



Um im dynamischen asiatischen Geschäftsumfeld Konsumenten nachhaltig an unsere Marken zu binden und ihnen ein einheitliches, erstklassiges Markenerlebnis über alle Vertriebskanäle und Märkte hinweg bieten zu können, hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die Komplexität in diesem Markt zu verringern und gleichzeitig die Konsistenz zu erhöhen. In diesem Zusammenhang hat adidas mit Wirkung zum 1. Januar 2018 seine vormals vier Märkte in Asien/Pazifik - China, Japan, Südkorea und Südostasien/Pazifik - in einem operativen Geschäftssegment Asien/Pazifik konsolidiert. Ab dem ersten Quartal 2018 gliedert adidas damit die zusammengefasste betriebliche Tätigkeit der Marken adidas und Reebok in der Finanzberichterstattung in sechs Marktsegmente: Nordamerika, Asien/Pazifik, Westeuropa, Lateinamerika, Schwellenländer und Russland/GUS.



adidas rechnet mit starken Umsatz- und Gewinnsteigerungen im Jahr 2018



Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2018 währungsbereinigt um etwa 10% wachsen wird. Während in Nordamerika und Asien/Pazifik mit einem Anstieg der währungsbereinigten Umsätze im zweistelligen Bereich gerechnet wird, wird für Westeuropa und Lateinamerika jeweils ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich erwartet. Des Weiteren geht das Unternehmen davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatz in den Schwellenländern im niedrigen einstelligen Bereich steigen wird. In Russland/GUS wird der währungsbereinigte Umsatz voraussichtlich in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen.



Die Bruttomarge des Unternehmens wird den Prognosen zufolge um bis zu 0,3 Prozentpunkte auf einen Wert von bis zu 50,7% steigen (2017: 50,4%). Dies wird zusammen mit einem erwarteten Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Verhältnis zum Umsatz zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses in Höhe von 9% bis 13% führen. Infolgedessen geht das Unternehmen davon aus, dass sich die operative Marge um 0,5 bis 0,7 Prozentpunkte auf einen Wert zwischen 10,3% und 10,5% verbessern wird (2017: 9,8%).



Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen wird sich den Erwartungen zufolge auf einen Wert zwischen 1,615 Mrd. EUR und 1,675 Mrd. EUR erhöhen. Diese Entwicklung entspricht einer Steigerung um 13% bis 17% im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,430 Mrd. EUR, ohne den negativen steuerlichen Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2017. Für das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen wird mit einem Anstieg in Höhe von 12% bis 16% (2017: 7,05 EUR), ohne den negativen steuerlichen Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2017, gerechnet.



Langfristiges Profitabilitätsziel angehoben



Angesichts der starken operativen und finanziellen Ergebnisse im Geschäftsjahr 2017 hat das Unternehmen sein Profitabilitätsziel für 2020 ebenfalls angehoben. adidas geht nach wie vor davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatz zwischen 2015 und 2020 jährlich um durchschnittlich 10% bis 12% wachsen wird. Für den Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen wird nun mit einem jährlichen Anstieg um durchschnittlich 22% bis 24% (bisherige Prognose: 20% bis 22%) zwischen 2015 und 2020 gerechnet. Infolgedessen erwartet das Unternehmen nun, dass die operative Marge bis 2020 einen Wert von bis zu 11,5% erreichen wird (bisherige Prognose: 11%).



1 Aufgrund der Veräußerung des TaylorMade Geschäfts (einschließlich der Marken TaylorMade, Adams Golf und Ashworth) und des CCM Hockey Geschäfts werden die Ergebnisse von TaylorMade und CCM Hockey zum Ende Dezember 2017 als aufgegebene Geschäftsbereiche berichtet. Zur besseren Vergleichbarkeit beziehen sich alle Zahlen des Geschäftsjahres 2016 auf die fortgeführten Geschäftsbereiche des Unternehmens, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Eine Anpassung der Bilanzposten für das Geschäftsjahr 2016 ist nach IFRS jedoch nicht gestattet.



2 Die Zahlen und Wachstumsraten für den Gewinn sowie für das Ergebnis je Aktie für 2017 und 2018 verstehen sich ohne den negativen steuerlichen Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 76 Mio. EUR. Dieser stand im Zusammenhang mit einer Neubewertung der latenten Steueransprüche des Unternehmens in den USA im Zuge der Umsetzung der US-Steuerreform.



