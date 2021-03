Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (10.03.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Herzogenauracher Sportartikelriese habe im Q4 dank eines starken Ergebnisses im Direktverkauf den Auswirkungen der Pandemie trotzen und seinen Umsatz währungsbereinigt um 1% steigern können. Durch die Aufwertung des Euro gegenüber anderen Währungen sei der Umsatz insgesamt allerdings um 5% im Jahresvergleich zurückgegangen.Das Wachstum sei vor allem aus dem Bereich DTC (Direct-to-Consumer) gekommen, wo im Jahresvergleich ein Plus von 14% habe erzielt werden können. Hier habe sich vor allem der Direktvertrieb in China stark entwickelt. Das Teilsegment E-Com (E-Commerce) habe gar um 43% zugelegt. Damit hätten auch die negativen Effekte im stationären Geschäft aus den Lockdowns ausgeglichen werden können, welche vor allem in Europa noch merklich auf die Geschäftstätigkeit drücken würden. Dies sei die einzige Region gewesen, bei der es nicht gelang die Umsätze zu steigern. Das habe allerdings nicht nur an den geschlossenen Geschäften, sondern auch an der hohen Vergleichsbasis gelegen, da im letztjährigen Q4 in Europa auch die Produkteinführungen für die UEFA EURO 2020 getätigt worden seien.Das Betriebsergebnis sei mit EUR 225 Mio. in Q4 verglichen mit der Vorjahresperiode rund 8% tiefer ausgefallen, was zu einem Gutteil auch auf die negativen Währungseffekte zurückzuführen gewesen sei. Positiv sei, dass es gelungen sei, die operative Marge im Jahresvergleich stabil zu halten. Das spreche für das gute Kostenmanagement von adidas.Zuletzt habe der Konzern auch beschlossen, die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung vorzunehmen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr werde der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 3 pro Anteilsschein vorgeschlagen. Des Weiteren sei Mitte Februar auch verkündet worden den Verkaufsprozess für Reebok einzuleiten.Sowohl die Q4-Zahlen als auch der Ausblick für 2021 würden aus Sicht des Analysten überzeugend ausfallen und demonstrieren, dass adidas die negativen Effekte aus der Pandemie gut habe managen können.Die letzte Empfehlung zur Aktie von adidas lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: