17.12.2020



296,60 EUR +2,03% (17.12.2020, 16:28)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nachdem die Konkurrenten Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) an der Börse längst Rekordhochs erklommen hätten, zeige sich nun auch endlich die Aktie von adidas stark verbessert. Am Donnerstag gewinne der Titel der weltweiten Nummer 2 der Sportartikelbranche 2,5 Prozent und touchiere die bedeutende 300-Euro-Marke. Das Break liege in der Luft.Die adidas-Aktie profitiere zum einen weiterhin von der Aussicht auf einen Verkauf von Reebok. Seit den ersten Berichten über einen anstehenden Verkauf Ende Oktober habe der Titel 17 Prozent zugelegt. adidas habe Reebok 2005 für drei Milliarden Euro gekauft. Die hohen Erwartungen habe die US-Tochter nie erfüllt.Komme es jetzt zur Trennung, würde adidas endlich Ballast abwerfen und der Konzern könnte sich voll und ganz auf die wachstumsstarke Traditionsmarke mit den drei Streifen konzentrieren.adidas sei sowohl charttechnisch als auch fundamental klar im Aufwind. DER AKTIONÄR bleibt für seine Empfehlung vom März (Performance: 65 Prozent) bullish, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 17.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link