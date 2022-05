XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (30.05.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Bukrhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Zuletzt hätten sie die charttechnischen Perspektiven der adidas-Aktie unter die Lupe genommen. Vor allem die Bedeutung der Kernhaltezone bei rund 160 EUR hätten die Analysten seinerzeit hervorgehoben. Zur Erinnerung: Auf diesem Niveau falle der Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 165,25 EUR) mit einem Fibonacci-Level (161,16 EUR) und der horizontalen Auffangzone bei rund 160 EUR zusammen. Weitere Schlüsselargumente seien die historisch niedrig notierenden Indikatoren MACD und RSI gewesen. Auf die Konstellation beim zuletzt genannten Oszillator wollten die Analysten nun nochmals genauer eingehen. In den Jahren 1998, 2008, 2014 und 2020 habe der RSI in der Vergangenheit vergleichbare Niedrigwerte erreicht. In diesem Jahrtausend seien auf solche überverkauften Phasen auf 12-Monats-Sicht stets deutlich Kursgewinne gefolgt. Lediglich 1998 stehe nach einem Jahr eine "rote Null" zu Buche. Per Saldo mache die aktuelle Indikatorenkonstellation demnach Mut, dass nach der scharfen Korrektur nun eine Aufwärtsreaktion folge - vor allem, wenn die eingangs erwähnte Bastion bei rund 160 EUR halte, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:183,86 EUR +1,92% (30.05.2022, 08:50)