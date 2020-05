Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

234,50 EUR +0,56% (28.05.2020, 09:25)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (28.05.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Die Auflösung der Flaggenkonsolidierung - und zwar per Aufwärtsgap (200,40 EUR zu 203,30 EUR) - habe sich als der erwartete Kurstreiber für die adidas-Aktie erwiesen. Mittlerweile habe der Titel das seinerzeit genannte Anlaufziel in Form des Hochs von Mitte April bei 229 EUR abgearbeitet, so dass auch der seit Januar bestehende Abwärtstrend (akt. bei 223,69 EUR) Geschichte sei. Damit sei das Papier aus charttechnischer Sicht einen entscheidenden Schritt in Sachen "Bodenbildung" weitergekommen. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Stabilisierung seit Mitte März ein Anschlusspotenzial von mindestens 40 EUR, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereich von 270 EUR führe. Auf dem Weg in diese Region markiere die 200-Tage-Linie (akt. bei 258,70 EUR) ein wichtiges Etappenziel.Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten die Konstellation beim MACD hervorheben: Schließlich generiere der Trendfolger bei wöchentlicher Berechnungsweise auf historisch niedrigem Level gerade ein neues Einstiegssignal. Als engmaschige Absicherung biete sich das Aufwärtsgap vom 26. Mai bei 223,70/223,00 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:233,60 EUR +0,26% (28.05.2020, 09:08)