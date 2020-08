Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Für eine tendenzielle Short-Position mit gutem Chance-Risiko-Mix eigne sich die Aktie von adidas. Der DAX-Wert habe mit dem Bruch einer etwa viereinhalb Monate währenden Aufwärtstrendlinie ein Verkaufssignal gegeben. Dieses wiederum werde vom MACD-Indikator auf Tagesbasis bestätigt. Ein erstes mögliches Korrekturziel stelle das Zwei-Monats-Tief 222,50 Euro dar. Plausibel wäre darüber hinaus ein Re-Test am alten, bis zum Frühjahr 2019 gültigen Allzeithoch um 218 Euro. Das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement der März-Juli-Aufwärtswelle wäre sogar erst um 213 Euro abgearbeitet. Wer sich auf die Short-Wette einlasse, könne diese mit einem verhältnismäßig engen Stop-loss absichern und dabei die fallende 200-Tage-Linie als Orientierung nehmen. Dieser langfristig bedeutsame Gleitende Durchschnitt verlaufe derzeit um 251,50 Euro und nähere sich damit dem Juli-Hoch 249,50 Euro an. Mächtig Gegenwind habe die adidas-Aktie zudem durch die am Allzeithoch vom 16. Januar startende Abwärtstrendlinie. Diese verlaufe zurzeit um 245 Euro und verstärke das auf dem Niveau liegende Zwischenhoch vom 29. Juli als Widerstand, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:240,40 EUR +0,80% (04.08.2020, 09:14)