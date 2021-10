XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (13.10.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas (Tageschart): Antizyklische Kaufchance - ChartanalyseDie Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Vor zwei Monaten habe die adidas-Aktie ihr Allzeithoch 336,25 Euro markiert und seither deutlich korrigiert: ein Viertel des Börsenwerts sei perdu gegangen, doch nun scheine eine interessante Kaufchance gekommen zu sein. Im Bereich eines massiven Unterstützungsniveaus könne der antizyklische Einstieg gewagt werden. Zuletzt sei eine im Juli 2020 begonnene Aufwärtstrendgerade bestätigt worden. Direkt darunter um 253 Euro sei eine solide waagrechte Unterstützung auszumachen. Würde diese mit einem 52-Wochen-Tief durchbrochen, komme eine weitere horizontale Zone um 230 Euro ins Spiel. Dieser wiederum nähere sich jener sechsjährige Basis-Aufwärtstrend, der durch die markanten Tiefs von August 2015 und März 2020 definiert werde.Es biete sich an, Long-Position mit einem direkt darunter liegenden Stopp zu versehen. Dass dieser nicht mit einem 15-Monats-Tief ausgelöst werde, dafür spreche auch der mittelfristig überverkaufte Zustand der Aktie. Ein guter Indikator dafür, der Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator habe auf Wochenbasis einen Wert von vier erreicht, den niedrigsten seit fünf Monaten. Nach oben kann zumindest auf einen Rebound zur um 290 Euro verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt gesetzt werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.10.2021)