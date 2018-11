Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

196,00 EUR -4,81% (07.11.2018, 09:27)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

199,85 EUR -3,45% (07.11.2018, 09:42)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (07.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe starke Q3-Zahlen vorgelegt. Zudem habe es die Gesamtjahresprognose erhöht. Investoren seien trotzdem nicht zufrieden.adidas werde immer profitabler, wachse jedoch nicht mehr so stark beim Umsatz. Der Konzern erwarte für 2018 einen Nettogewinn von 1,66 bis 1,72 Mrd. Euro statt bisher 1,62 bis 1,68 Mrd. Euro. Der Umsatz werde im Gesamtjahr voraussichtlich nur um 8 bis 9% zulegen. Ursprünglich habe man ein Wachstum von 10% in Aussicht gestellt.In Q3 habe adidas einen Umsatz von 5,87 Mrd. Euro verbucht und damit leicht unter den Erwartungen von 5,91 Mrd. Euro gelegen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sei um 21% auf 3,26 Euro gestiegen.Die Zeiten des besonders starken Umsatzwachstums seien bei adidas offensichtlich vorbei, was jedoch irgendwann so habe kommen müssen. Wichtig sei, dass der Konzern bei der Profitabilität weiter große Fortschritte mache. CEO Kasper Kasper Rorsted habe die Prognose für die operative Marge für 2018 auf 10,8% angehoben (ursprünglich: 10,3 bis 10,5%). Das rasante E-Commerce-Wachstum sollte diesen Wert weiter steigern.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt bullish und hält an seinem Kursziel von 260 Euro für die adidas-Aktie fest. (Analyse vom 07.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link