Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

260,80 EUR +2,35% (05.06.2020, 11:47)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

260,70 EUR +1,64% (05.06.2020, 12:01)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (05.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Mit den Lockerungen kehre der Bewegungsdrang und die Lust auf Sport wieder zurück. Das spiegle sich umgehend im Aktienkurs von adidas wider. Am Freitag gewinne der Titel 2,6 Prozent auf 261,30 Euro und überwinde die bedeutende 200-Tage-Linie. Rückenwind erhalte adidas von zwei positiven Analystenkommentaren.Die Citigroup habe ihr Kursziel für adidas von 245 auf 290 Euro angehoben. Der Titel sei ein Kauf. Der Grund für den Optimismus: Im zweiten Quartal dürften die Geschäfte von adidas im asiatisch-pazifischen Raum besser laufen als erwartet.Auch die Baader Bank sei positiver gestimmt für adidas. Analyst Volker Bosse habe sein Kursziel von 240 auf 270 Euro angehoben. Die Megatrends im Sport sollten für adidas hilfreich bei einer Erholung sein, so der Experte.adidas habe am Donnerstag über einen guten Re-Start in China berichtet. Zwar sei auch im Mai das Kundenaufkommen in China geringer gewesen als im Vorjahresmonat. Da die Kunden aber mehr kauften sowie der Onlinehandel außerordentlich gewachsen sei, hätten die Franken das mehr als ausgleichen können.Wegen der unerwartet schnellen Rückkehr zu Wachstum gehe das Unternehmen jetzt davon aus, dass der Umsatz in China im zweiten Quartal in etwa auf Höhe des Vorjahres liegen werde.Mit dem Break über die 200-Tage-Linie habe adidas ein starkes Kaufsignal geliefert. Kurzfristig könnte es nun bis zum horizontalen Widerstand im Bereich 285 Euro weitergehen.Wer der "Aktionär"-Empfehlung vom März gefolgt ist, bleibt dabei und zieht den Stoppkurs auf 195 Euro nach, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 05.06.2020)