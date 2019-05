Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (08.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach einem starken ersten Quartal sei die adidas-Aktie zuletzt durchgestartet. Das Papier des fränkischen Sportartikelherstellers notiere aktuell im Bereich des Allzeithochs. Selbst von den Unsicherheiten zu den Zoll-Aussagen Trumps, die die weltweiten Börsen aktuell durchschütteln würden, lasse sich der DAX-Wert nicht beeindrucken. Ein klares Zeichen von relativer Stärke!"Der Aktionär" bleibe an der grundsätzlich positiven Einschätzung zur adidas-Aktie und sehe weiterhin vorerst ein Kursziel von 260 Euro. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Ein Stopp bei 215 Euro sichere die adidas-Aktie nach unten ab, so Stefan Limmer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:252,60 EUR +1,65% (08.05.2019, 14:36)