Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

193,50 EUR -2,03% (30.11.2018, 15:48)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

193,95 EUR -2,17% (30.11.2018, 16:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:
A1EWWW

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:
ADS

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (30.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", ist die aktuelle Kursschwäche bei der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) eine klare Kaufchance.Schwaches Momentum für adidas: Am Freitagnachmittag verliere das Wertpapier 1,7%. Auf die Stimmung drücke ein skeptischer Kommentar von Elena Mariani, Analystin bei Morgan Stanley. Das Chartbild der Aktie sehe nun nicht mehr ungefährlich aus. "Der Aktionär" glaube jedoch weiter an die Story.Die Amerikaner würden adidas lieben. Auf die Frage, welche Marke sie in der Regel kaufen würden, wenn sie Kleidung, Taschen und Schuhe shoppen würden, hätten 42% geantwortet: adidas. Damit lägen die Herzogenauracher auf Platz 3. Levi‘s komme auf Platz 2, Nike auf Platz 1.Ein Ende des Höhenflugs von sportlicher Mode sei nicht in Sicht. Doch wie hart der Wettbewerb sei, habe adidas in Q3 erfahren, als das Westeuropa-Geschäft geschwächelt habe. Ein Zustand, der für CEO Kasper Rorsted unerträglich sei. "Wir sind nicht nah genug am Verbraucher gewesen", gebe der Däne zu und handle sofort: adidas bekomme in Westeuropa einfachere Strukturen, damit der Konzern künftig schneller auf Markttrends reagieren könne.Sehr gut gelinge dies weiterhin in den USA und in Asien, wo adidas in Q3 zweistellig gewachsen sei. Auch der Vertriebskanal E-Commerce entwickle sich stark: Von Juli bis September seien die Erlöse hier um 76% geklettert. E-Commerce sei für Rorsteds Ziel, adidas in Sachen Profitabilität in die Nähe von Nike zu führen, elementar.Mit den Geschäften in den USA und Asien sowie mit dem Vertriebskanal E-Commerce würden alle Hauptwachstumstreiber auf Hochtouren laufen. Bei den Margen habe adidas noch reichlich Luft. "Der Aktionär" sehe den Wachstumswert bei 260 Euro fair bewertet.Die aktuelle Kursschwäche bei der adidas-Aktie ist eine klare Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link