Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

290,70 EUR +5,63% (10.03.2021, 09:40)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

289,10 EUR +2,34% (10.03.2021, 09:26)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (10.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Geschäfte des Sportartikelherstellers hätten sich in Q4 weiter erholt. Die Entwicklung sei jedoch im Vergleich zum Vorjahr zurückgeblieben. Trotzdem hätten die Zahlen über den Erwartungen gelegen. Nach einem kurzen Anstieg drehe die adidas-Aktie am Mittwoch ins Minus. Für den Befreiungsschlag komme es nämlich auf etwas anderes an.Der DAX-Konzern habe im Berichtszeitraum bei den Erlösen ein Minus von fünf Prozent auf 5,5 Mrd. Euro verbucht. Währungsbereinigt habe adidas jedoch ein kleines Plus von einem Prozent geschafft. Das Betriebsergebnis sei um knapp acht Prozent auf 225 Mio. Euro gefallen.adidas habe zuvor einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Prozentbereich sowie ein Betriebsergebnis zwischen 100 und 200 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Auch Analysten hätten im Schnitt mit weniger gerechnet. Unter dem Strich sei der Gewinn im fortgeführten Geschäft um 23,6 Prozent auf 138 Mio. Euro gesunken.Die Zahlen für Q4 seien gut, keine Frage. Auch der Ausblick gehe in Ordnung. Was bei adidas weiterhin fehle, seien Produktinnovationen, die die Kunden vom Hocker hauen würden. Die letzte große Erfindung, der Ultraboost, sei bereits sechs Jahre her. Dass adidas nun seine Ware nachhaltiger mache, sei durchaus innovativ und lobenswert. Doch ob das wirklich so viele Hobbysportler zum Kauf animiere, sei fraglich. Sobald Rorsted hier liefern kann, wird bei der adidas-Aktie der Deckel fliegen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link