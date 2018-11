Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

200,10 EUR +0,76% (08.11.2018, 11:58)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

200,20 EUR -0,10% (08.11.2018, 11:57)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (08.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Gerold Deppisch von der LBBW:Gerold Deppisch, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).adidas habe insgesamt gute Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz sei um 3% auf 5,9 Mrd. EUR gestiegen, was einem währungsbereinigten Wachstum von 8% entsprochen habe. Dabei sei das Unternehmen insbesondere in den Regionen Nordamerika (+16%) und Asien-Pazifik (+15%) erfolgreich gewesen. Einen Wermutstropfen habe dagegen die Umsatzentwicklung in Westeuropa dargestellt, wo der Umsatz um 1% zurückgegangen sei. Das Unternehmen werde darauf mit einer Vereinfachung der Strukturen im Europa-Vertrieb reagieren, um flexibler auf neue Markttrends reagieren zu können.Auf der Ertragsseite seien die negativen Währungseffekte durch einen besseren Preis- und Produktmix mehr als kompensiert worden. Daher sei die Bruttomarge um 140 Basispunkte auf 51,8% gestiegen. Hiervon hätten sowohl das operative Ergebnis, das überdurchschnittlich um 13% auf 901 Mio. EUR zugenommen habe (operative Marge +130 Basispunkte auf 15,3%) als auch der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen, der um 19% auf 656 Mio. EUR zulegt habe, profitiert.Wegen der schwächeren Entwicklung in Westeuropa habe das Unternehmen den (währungsbereinigten) Umsatzausblick für das Jahr 2018 auf eine Zunahme zwischen 8% und 9% (zuvor +10%) gesenkt. Dagegen sei der Ertragsausblick wegen der insgesamt guten Gewinnentwicklung in den ersten neun Monaten angehoben worden. Demnach solle das Ergebnis aus fortgeführtem Geschäft zwischen 16% und 20% steigen (bisher +13% bis 17%). Den Aktionären seien bereits im ersten Quartal eine weiter steigende Dividende und ein erneuter Aktienrückkauf in Aussicht gestellt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: