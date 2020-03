Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (11.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Sportartikelkonzern adidas habe die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Für das laufende Jahr erwarte das Unternehmen ein weiteres Gewinnwachstum. Allerdings stehe die Prognose unter Vorbehalt. Denn mögliche Auswirkungen des neuartigen Coronavirus seien darin noch nicht enthalten. Das Ausmaß auf das Geschäft lasse sich derzeit nicht zuverlässig beziffern, habe adidas am Mittwoch in Herzogenaurach mitgeteilt.Im Geschäftsjahr 2019 habe adidas trotz der Engpässe bei den Produktionskapazitäten, bedingt durch einen starken Anstieg der Nachfrage nach Bekleidung im mittleren Preissegment, erneut robustes Umsatzwachstum erzielt. Der währungsbereinigte Umsatz habe um sechs Prozent zugenommen. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei um zwölf Prozent auf 1,92 Milliarden Euro gestiegen.Die Dividenden-Ausschüttung solle bei 3,85 Euro liegen. Dies liege zwar deutlich über dem Vorjahreswert von 3,35 Euro, aber unter den Prognosen von 3,85 Euro.Zwischen Ende Januar und Ende Februar sei das Chinageschäft eingebrochen, für das erste Quartal erwarte adidas bei Umsatz und Ergebnis in dem Land deutliche Rückgänge. Die Produktion laufe in China jedoch wieder zum Großteil, die Beschaffungsaktivitäten weltweit seien den Angaben zufolge bislang nicht beeinträchtigt worden.Die Aktie von adidas reagiere am frühen Morgen mit einem deutlichen Minus. Zuletzt sei das Papier im Zuge der Corona-Krise massiv unter Druck geraten.Anleger sollten bei der adidas-Aktie eine Beruhigung abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)Mit Material von dpa-AFX