01.07.2021



315,65 EUR +0,56% (01.07.2021, 14:17)



DE000A1EWWW0



A1EWWW



ADS



ADDDF



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Eine langanhaltende Seitwärtsphase habe das Chartbild des DAX-Titels geprägt. Zwischen August 2020 und Juni 2021 habe sich die adidas-Aktie in einer Range zwischen 250 und 300 Euro bewegt. Mehrere Ausbruchsversuche in beide Richtung seien gescheitert.Erst nachdem der Wettbewerber Nike bessere Zahlen als erwartet präsentiert habe, habe die adidas-Aktie einen Kurssprung über den Widerstand bei 306,70 Euro hingelegt. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms habe für weitere Aufwärtsdynamik bis an das Rekordhoch bei 320 Euro gesorgt.Doch jetzt könnte die Luft dünn werden. Anfang 2020 habe die adidas-Aktie kurz vor dem Corona-Crash zwischen 311,85 Euro und 317,45 Euro eine obere Umkehrzone aufgebaut. Nach dem kurzzeitigen Überschreiten befinde sich das Papier jetzt wieder in dieser charttechnischen Widerstandszone. Unterhalb davon verlaufe der GD20 bei 298,40 Euro.Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, beachten aber den Stopp bei 255 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten einen Rücksetzer abwarten. (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link