(27.04.2020, 11:11)



(27.04.2020, 11:25)



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (27.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) eine antizyklische Kaufchance.adidas habe im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten. So habe der Konzern wegen der Ausbreitung des Virus weltweit eine Vielzahl seiner Läden schließen müssen. In den noch offenen Läden hätten zudem erheblich weniger Kunden eingekauft als sonst. Die Aktie drehe ins Plus.Eine Besserung sehe das Management um Konzernchef Kasper Rorsted kurzfristig nicht, im Gegenteil. So dürfte das zweite Quartal noch einmal erheblich schwächer ausfallen und das Unternehmen operativ in die Verlustzone rutschen, habe adidas bei der Vorlage der Zahlen am Montag in Herzogenaurach angekündigt.Im ersten Quartal sei der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen um 97 Prozent auf 20 Millionen Euro eingebrochen, wie adidas weiter mitgeteilt habe. Das Betriebsergebnis habe mit 65 Millionen Euro ebenfalls nur einen Bruchteil der im Vorjahr erzielten 875 Millionen Euro betragen und noch unter der durchschnittlichen Schätzung der Analysten gelegen."Der Aktionär" bleibt deswegen und angesichts der Tatsache, dass die drei Streifen eine der beliebtesten Marken bleiben sollten, optimistisch für adidas. Die Aktie ist eine antizyklische Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link