Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

317,80 EUR +1,76% (23.07.2021, 17:39)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (26.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - adidas: Allzeithoch im Fokus - ChartanalyseVor zwei Wochen markierte die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ein neues Allzeithoch bei 324,10 EUR, worauf es zu einem Pullback auf das Ausbruchslevel und dem Clustersupport bei der 301 EUR-Marke kam, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Angekommen an dieser kumulativen Unterstützung sei der Wert in der letzten Handelswoche wieder eingedreht.Zum Wochenschluss hätten Anleger nochmals stärker zugegriffen, womit das Allzeithoch bei 324,10 EUR jetzt im direkten Fokus stehe. Gelinge es diese Hürde zu überwinden, liege der Projektionszielbereich bei 337,30 bis 340,64 EUR. Würde es vorher nochmals zu einem Rücksetzer kommen, so dürfte es erneut zum Re-Test des Clustersupports bei der 301-Marke kommen. Bei stärkeren Abgaben würde es alternativ bei Kursen unter 301,40 EUR zu einem Sell-Signal mit dem Kursziel 284,95 EUR kommen. (Analyse vom 26.07.2021)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:315,30 EUR -0,77% (26.07.2021, 08:46)