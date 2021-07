Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

316,55 EUR +0,76% (01.07.2021, 14:23)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

315,65 EUR +0,56% (01.07.2021, 14:17)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (01.07.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin zu kaufen.Der Sportartikelhersteller habe für das zweite Halbjahr 2021 ein Aktienrückkaufprogamm mit einem Volumen von bis zu 550 Mio. Euro (Beginn: 01.07.) aufgelegt, nachdem im März 2020 Aktienrückkäufe zur Sicherung der finanziellen Flexibilität ausgesetzt worden seien. Einschließlich der bereits im Mai gezahlten Dividende in Höhe von 585 Mio. Euro (entspreche 3,00 Euro/Aktie) werde adidas damit in 2021 voraussichtlich über 1,1 Mrd. Euro an die Aktionäre ausschütten. Hintergrund sei die auf dem Investorentag (10.03.2021) vorgestellte Wachstumsstrategie "Own the Game" bis 2025, mit der adidas stärker, profitabler und nachhaltiger werden wolle. Dabei habe der Konzern mitgeteilt, 30% bis 50% des Nettogewinns aus dem fortgeführten Geschäft als Dividende und ergänzt durch Aktienrückkäufe bis 2025 insgesamt 8 bis 9 Mrd. Euro an die Aktionäre ausschütten zu wollen.Lusebrink werte die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe positiv. Sie stelle seines Erachtens jedoch keine Überraschung dar und sei mit Blick auf die deutliche Verbesserung des Finanzprofils (u.a. Gearing zum 31.03.2021: 45,2%; 31.12.2020: 48,8%; 31.03.2020: 72,3%) und die signifikante Erholung des operativen Geschäfts in Q1/2021 plausibel. Die adidas-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: +5%) weiter zulegen können und dabei auch von den deutlich über dem Marktkonsens liegenden Q4-Zahlen (26.06.) des Rivalen Nike profitiert.Lusebrink behalte seine Prognosen bei und erwarte weiterhin deutliche Impulse für das operative Geschäft u.a. von der Entspannung der Pandemiesituation in Westeuropa und den USA, dem strikten Kostenmanagement, Produktinnovationen sowie sportlichen Großereignissen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: