Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

166,50 EUR -1,01% (11.01.2018, 13:23)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (11.01.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jahrelang kannte die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) nur eine Richtung: gen Norden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das sei vorbei. Seit dem Erreichen des Allzeithochs bei rund 200 Euro gehe es kontinuierlich bergab. Derzeit koste das Papier noch rund 168 Euro. Dabei laufe es für die Herzogenauracher zurzeit richtig gut, vor allem in China und den USA - Umsatzplus hier im dritten Quartal 28 bzw. 23 Prozent. Auch an der Ergebnisentwicklung gebe es wenig zu mäkeln: Der Gewinn zwischen Juli und September sei um 35 Prozent auf 549 Mio. Euro geklettert. Gleichzeitig habe sich die operative Marge um 2,7 Prozentpunkte auf 14 Prozent verbessert.Die Jahresziele würden entsprechend aussehen: adidas peile ein Gewinnplus von 26 bis 28 Prozent an. Der Umsatz solle um 17 bis 19 Prozent steigen. Auch für 2018 gebe sich adidas zuversichtlich. Denn in den nächsten Monaten stünden gleich zwei sportliche Großereignisse an: Zunächst die Olympischen Winterspiele, dann die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Vor allem auf die WM halte adidas große Stücke. Schließlich sei man im Fußball klarer Marktführer und sponsert bei der WM elf Mannschaften, darunter Weltmeister Deutschland und Vize-Weltmeister Argentinien.adidas-Chef Kasper Rorsted rechne daher mit einem deutlichen Anstieg der Trikotverkäufe. Zusätzliches Wachstums verspreche sich Rorsted vom digitalen Business: "Ein wichtiger Treiber ist unser Online-Geschäft, das wir stark ausbauen. 2016 stieg unser Internetumsatz um 60 Prozent auf eine Mrd. Euro. Bis 2020 soll er sich vervierfachen. Das steigert die Rendite überdurchschnittlich, weil wir im Online-Geschäft deutlich profitabler aufgestellt sind", habe der Manager in einem Interview gesagt. So etwas höre die Börse eigentlich gerne.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:166,40 EUR -0,78% (11.01.2018, 13:07)