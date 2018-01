Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (25.01.2018/ac/a/d)



Viele Investoren hätten adidas schon abgeschrieben. "Vorerst keine neuen Impulse", habe es geheißen. "Die Story ist erst mal vorbei." Von wegen! Nun melde sich der Titel eindrucksvoll zurück. Das liege auch an positiven Aussagen von CEO Kasper Rorsted. Er sei für 2018 optimistisch, insbesondere für den wichtigsten Markt für Sportartikel, die USA. "Ich erwarte, dass 2018 ein sehr starkes Jahr in den USA wird", so Rorsted auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. An dem Ziel, den Marktanteil dort auf 20% zu steigern, halte er fest. Jedoch müsse adidas amerikanischer werden. "Und wir müssen die amerikanischen Sportarten besser verstehen", so Rorsted. Der Konzern möchte weiterhin bis 2020 den Umsatz auf 26 Mrd. Euro erhöhen. Die Prognose für 2018 lege er am 14. März vor.Die adidas-Aktie war nach der monatelangen Talfahrt überverkauft und reif für einen Rebound, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". Rorsted sei genau der richtige Mann dafür, die Margen deutlich zu steigern und Boden auf Nike gutzumachen. Das Ziel laute 210,00 Euro, der Stopp sollte bei 162,00 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 25.01.2018)