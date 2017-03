Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

171,601 EUR +6,98% (08.03.2017, 13:14)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (08.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und erhöht ihr Kursziel.Die Q4-Zahlen hätten beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen und beim EBIT überraschend deutlich über den Prognosen gelegen. Die Guidance für 2016 sei umsatzseitig getroffen und ergebnisseitig übertroffen worden. Der Ausblick für 2017 sei erhöht worden (u.a. Umsatz (wb.): +11% bis +13% y/y (bisher Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich); Anstieg des Gewinns aus fortgeführter Geschäftstätigkeit: +18% bis +20% (bisher: +15% y/y); EBIT-Marge: 8,3% bis 8,5%). Ferner habe das Unternehmen die Ziele der Mittelfriststrategie bis 2020 (u.a. Umsatz (wb.): +10% bis +12% p.a. (bisher Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich)) erhöht.Die Analystin habe ihre Prognosen angehoben (u.a. EPS 2017e: 6,08 (alt: 5,61) Euro; EPS 2018e: 7,25 (alt: 6,73) Euro). Der Ausblick für die EBIT-Marge in 2017 falle nach einer starken Entwicklung in 2016 sehr positiv aus. Die überraschende Erhöhung des Mittelfristausblicks sei erfreulich. Ferner erwarte die Analystin weitere Wachstumsimpulse aus der Ausweitung der Aktivitäten in Nordamerika.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:171,70 EUR +7,45% (08.03.2017, 12:59)