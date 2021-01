Börsenplätze adesso-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

111,50 EUR +6,70% (14.01.2021, 12:37)



Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

110,50 EUR +5,74% (14.01.2021, 12:50)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (14.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).Nachdem adesso im September einen Standort in Walldorf eröffnet und damit die steigende Bedeutung des SAP-Geschäfts für die Expansionsstrategie unterstrichen habe, sei im Dezember ein weiterer Schritt zum Ausbau der Aktivitäten in diesem Bereich gefolgt. Und zwar habe sich adesso mit anfänglich ca. 72 Prozent (die Übernahme der restlichen Anteile bis 2025 sei geplant) an dem SAP-Spezialisten QUANTO AG beteiligt. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und acht Standorten biete das Unternehmen Dienstleistungen und Lösungen im SAP-Umfeld und adressiere hierbei vor allem Kunden aus den Branchen Utilities und Financial Services.Nach Angaben von adesso erlöse QUANTO rund 20 Mio. Euro pro Jahr und erziele eine EBIT-Marge von etwa 10 Prozent. adesso wolle die Neuerwerbung, für die ein Barpreis in Höhe eines "knapp zweistelligen Millionen-Euro-Betrags" bezahlt werde, zum Kern der eigenen SAP-Aktivitäten ausbauen. Im ersten Schritt sollten die bisherigen 100 adesso-Mitarbeiter mit SAP-Fokus zu QUANTO wechseln, die damit in dem adressierten Marktsegment zu einem der größten Anbieter aufsteige.Der Analyst sehe den Schritt positiv, zumal der Preis für den 72-prozentigen Anteil mit dem Siebenfachen des EBIT nicht zu hoch erscheine. Strategisch eröffne die Akquisition Potenzial, das Angebot für die Kernzielbranchen weiter zu ergänzen bzw. andere Bereiche (wie etwa Utilities) intensiver zu adressieren. Damit entspreche die Transaktion der bewährten adesso-Strategie, das eigene Leistungsspektrum schrittweise um potenzialträchtige Bereiche zu erweitern. Die Integration der Übernahme in die Schätzungen, zusammen mit dem Roll-over des Modells auf das Basisjahr 2021 und der Reduktion des WACC-Satzes, resultiere in einem neuen Kursziel von 121,50 Euro (bisher: 100,00 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link