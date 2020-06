Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (23.06.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) mit dem Rating "kaufen" wieder auf.ad pepper habe im Rahmen der Q1-Berichterstattung Ende April neben erfreulichen operativen Kennzahlen auch einen vielversprechenden Ausblick auf das zweite Quartal bekannt gegeben, der nach Erachten des Analysten vom Kapitalmarkt bisher jedoch nicht entsprechend wahrgenommen worden sei (3M rel. zum CDAX -8,1%).Als eines der führenden Unternehmen im Bereich Performance-Marketing in Europa dürfte ad pepper in den nächsten Quartalen deutlich von einer Beschleunigung des Digitalisierungstrends mit einer damit einhergehenden Werbebudgetverschiebung in Richtung Online-Marketing profitieren. Klassische Medien wie TV, Radio und Print würden nach Erachten des Analysten mit zunehmender Internetnutzung weiter an Bedeutung verlieren. Darüber hinaus sollte der strukturelle Wandel hin zur Verlagerung stationärer Einkäufe ins Internet mit spürbar steigenden Ausgaben für digitale Werbung (CAGR18-23e: 12,4%) einhergehen.Neue Impulse für die Aktie erwarte Markmann dabei schon im Zuge der voraussichtlich Mitte Juli erscheinenden vorläufigen Q2-Zahlen. Er gehe davon aus, dass insbesondere das Affiliate-Netzwerk Webgains mit einer starken operativen Entwicklung im zweiten Quartal Überraschungspotenzial berge. Hintergrund dessen seien steigende Werbebudgets von Unternehmen aus der so genannten "Stay-at-home-Economy" (u.a. Sport, Freizeit & Hobbies, Home & Garden sowie Toys & Games), die rückläufige Werbeausgaben anderer Endkunden (u.a. Travel, Hotel und Transportation) deutlich überkompensieren dürften.Diese Entwicklung sei laut Unternehmen bereits im März erkennbar gewesen und sollte nach Erachten des Analysten bei Webgains zu einer Wachstumsbeschleunigung in Q2/20 geführt haben. Konkret rechne der Analyst mit einem Erlöswachstum in 2020 auf Konzernebene von 12,1% yoy auf 24,4 Mio. Euro. Aufgrund der Skalierbarkeit des Plattformgeschäftsmodells bei Webgains dürfte daraus ein überproportionaler Ergebnisanstieg auf ein EBITDA i.H.v. 4,6 Mio. Euro (+30,2% yoy) resultieren. Weiteren Rückenwind sollte ad pepper auch in H2/20 durch die nach wie vor bestehenden COVID-19-Einschränkungen im stationären Handel sowie die zahlreichen Endkundenaktionen (Singles Day, Black Friday, Cyber Monday) und das Weihnachtsgeschäft mit in der Regel besonders hohen E-Commerce-Volumina spüren. Insgesamt sei ad pepper für Markmann daher ein klarer Profiteur der "Corona-Krise".ad pepper sei sehr gut in das Krisenjahr 2020 gestartet und dürfte das Wachstumstempo im Jahresverlauf auf hohem Niveau halten können. Aufgrund des durch die diesjährigen Ereignisse nach Erachten des Analysten beschleunigten strukturellen Wandels im Werbemarkt sollte dies kein temporärer Effekt bleiben.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, nimmt die ad pepper media-Aktie daher mit einem DCF-basierten Kursziel von 4,70 Euro und dem Rating "kaufen" wieder in die Coverage auf. (Analyse vom 23.06.2020)