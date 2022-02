Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die Aktie von ad pepper media. (Analyse vom 23.02.2022)



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM) ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Werbung und Marketing tätig ist. Das Unternehmen bietet Online-Dienstleistungen, Strategien und Lösungen für interaktive Medien, Direktmarketing und Technologie. Die Aktivitäten sind in drei Segmente unterteilt: ad pepper media, Webgains und ad agents. Die Produktgruppen Display, Performance, E-Mail, Affiliate- und Suchmaschinenmarketing sowie Semantic Targeting und Ad Serving decken das Spektrum der Online-Werbeformate ab. Neben einer regionalen, nationalen und internationalen Marketingpräsenz erhalten Website-Partner eine Reihe weiterer Produkte und Dienstleistungen wie Branding, Traffic-Analyse und Performance-Optimierung, die von ad pepper media International NV und seinen verbundenen Unternehmen angeboten werden. (23.02.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM).Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten gestern mit dem CEO von ad pepper einen virtuellen Round Table durchgeführt und darin sowohl über die jüngst publizierten vorläufigen Zahlen für FY 2021 als auch die aktuellen Entwicklungen im Werbemarkt gesprochen.Die Ende vergangener Woche veröffentlichten vorläufigen Zahlen hätten weitestgehend den Mitte Januar per Ad hoc-Meldung kommunizierten Eckwerten entsprochen. Neu hingegen seien die Finanzkennzahlen auf Segmentebene.Wie bereits qualitativ angedeutet, sei die Erlösentwicklung im vierten Quartal sowohl bei ad pepper media (-11,9% yoy; 2021: -26,1% yoy) als auch bei Webgains (-7,3% yoy; 2021: +17,6% yoy) schwächer ausgefallen und habe nicht vom geringen Wachstum bei ad agents (+1,9% yoy; 2021: +15,6% yoy) aufgefangen werden können. Zurückzuführen sei der Rückgang bei ad pepper media auf den im vierten Quartal 2021 letztmalig sichtbaren Verlust eines Großkunden im Vorjahr.Webgains hingegen sei es aufgrund von im Vorjahresvergleich schwächeren Wachstumsraten im E-Commerce nicht gelungen, die starke Basis aus Q4/20 zu schlagen.Trotz dieses leichten Dämpfers im Jahresschlussquartal würden die Aktienanalysten von der Montega AG die operative Entwicklung von Webgains und ad agents mit Blick auf das durchschnittliche jährliche Wachstum zwischen 2019 und 2021 (22,6% bzw. 17,2%) als sehr erfreulich bewerten. Auf Gruppenebene zeige sich ein sehr ähnliches Bild. Nach einem Erlösanstieg von 17,6% in 2020 wirke das Wachstum in Höhe von 7,6% im abgeschlossenen Geschäftsjahr eher mäßig. Die CAGR 2019-21 betrage jedoch mit rund 12,6% mehr als in den Jahren vor 2019 und auch mehr als von den Aktienanalysten von der Montega AG für die kommenden Jahre erwartet (CAGR 2021-24: 11,2%).Für ein weiterhin gutes Marktumfeld sprächen auch die jüngst veröffentlichten Wachstumsprognosen von z.B. eMarketer oder Dentsu. Letztere würden in 2022 mit einer Steigerung der weltweiten Werbeausgaben von 9,2% rechnen. eMarketer gehe von einem globalen Wachstum im E-Commerce von 12,2% in 2022 bzw. einer CAGR 2022-25 von 10,1% aus. Da ad pepper nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG ein klarer Profiteur dieses strukturellen Wachstums sei, hätten die Analysten ihre Erlösprognosen weitestgehend unverändert gelassen. Aufgrund der erhöhten Investitionen würden die Aktienanalysten von der Montega AG Ergebniserwartungen jedoch reduzieren, allerdings immer noch mit einer deutlich überproportionalen Profitabilitätsverbesserung rechnen.Da ad pepper auch in 2022 von steigenden (digitalen) Werbeausgaben sowie weiterem Wachstum im Onlinehandel profitieren dürfte, würden die Aktienanalysten von der Montega AG den Investment Case als unverändert intakt betrachten. Nach Anpassung der kurz- und mittelfristigen Ergebnisschätzungen der Aktienanalysten von der Montega AG ergebe sich ein neues Kursziel von 6,90 Euro (zuvor: 7,30 Euro).