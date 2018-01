Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

4,35 EUR -1,36% (25.01.2018, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

4,36 EUR -1,58% (25.01.2018, 12:34)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (25.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF), erhöht aber sein Kursziel.ad pepper habe gestern vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. In Q4 habe ad pepper erwartungsgemäß an das Wachstum der ersten neun Monate angeknüpft und einen Umsatz von 23,6 Mio. Euro (+21,9%) erzielt. Deutlich zweistellig seien in Q4 erneut die Performanceagentur ad agents (+49,3%) sowie das Segment ad pepper (+36,2%) gewachsen. Allerdings habe Webgains im Schlussquartal trotz des dort anfallenden Weihnachtsgeschäfts etwas an Momentum verloren. Auf Gesamtjahressicht erreiche das Unternehmen jedoch mit 75,6 Mio. Euro (+23,5%) die höchsten Erlöse in der Firmengeschichte.Trotz gestiegener OPEX (2017: 16,1 Mio. Euro vs. 14,5 Mio. Euro im Vj.) habe ad pepper mit einem EBITDA von 2,2 Mio. Euro das beste operative Ergebnis seit Bestehen der Gesellschaft erzielt. Investiert worden sei im Wesentlichen in den Segmenten ad agents (Amazon Services) und Webgains (IBM Watson) in Personal. Um weitere Marktanteile zu gewinnen, gehe der Analyst auch im laufenden Jahr von steigenden Investitionen aus (MONe OPEX 2018: 17,9 Mio. Euro). Aufgrund leicht höherer Abschreibungen und eines geringfügig schlechteren Finanzergebnisses habe das EBT mit 1,8 Mio. Euro unter seiner Prognose (MONe: 2,1 Mio. Euro) gelegen. Die im Oktober angehobene Guidance (Umsatz min. 70 Mio. Euro, EBITDA min. 1,5 Mio. Euro) sei insgesamt aber deutlich übertroffen worden.Für das laufende Jahr richte das Unternehmen erneut den Fokus auf Wachstum und weitere Investitionen, um die Marktposition auszubauen und dem mittelfristigen Umsatzziel in Höhe von 100 Mio. Euro näherzukommen. Einen konkreten Ausblick für 2018 erwarte der Analyst spätestens im April. Für positiven Newsflow dürften angesichts der schwachen Vorjahreswerte die Q1-Zahlen sorgen (EBITDA Q1 2017: -0,2 Mio. Euro). Er habe das DCF-Modell auf 2018 umgestellt, seine Prognosen und Modellparameter ansonsten aber unverändert gelassen. Auf dieser Basis betrachte er das aktuelle Bewertungsniveau mit einem EV/EBIT 2018e von 20,9x bzw. einem EV/EBIT 2019e von 12,8x aufgrund des Skalierungspotenzials als fair.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die ad pepper media-Aktie daher mit einem neuen Kursziel von 4,40 Euro (zuvor: 4,20 Euro) auf "halten" zurück. (Analyse vom 25.01.2018)Börsenplätze ad pepper media-Aktie: