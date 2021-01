Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (12.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Einbruch Anfang November als Reaktion auf die saftigen Verluste im dritten Quartal 2020 habe sich die Aktie des Spieleentwicklers Zynga wieder erholt und notiere deutlich oberhalb der Unterstützungslinie von 9 Dollar. Getrieben von starken Mobile-Gaming-Zahlen sei auch das 52-Wochen-Hoch wieder in Reichweite.Die Amerikaner seien besonders aktiv im Mobile-Gaming: Alleine in diesem Bereich habe das Unternehmen 31 Millionen täglich aktive Spieler im Q3 2020 verzeichnet. Das seien rund 40 Prozent mehr als im Vorquartal und 53 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Für 2021 würden die Analysten von Statista mit weltweit knapp 1,8 Milliarden Usern von Mobile-Games rechnen, die im Durchschnitt etwa 61 Dollar Umsatz pro Spieler einbringen würden. Die Erwartungen für 2025 lägen bei 2,2 Milliarden Nutzern beziehungsweise rund 72 Dollar.Wachstum in diesem Segment schaffe Zynga auch durch Akquisitionen: Im Sommer habe das Unternehmen die Istanbuler Spieleschmiede Peak Games für 1,8 Milliarden Dollar übernommen. Der Zukauf habe knapp zwölf Millionen täglich aktive User gebracht.Aufgrund des starken Wachstums im Mobile-Gaming-Segment und der jüngsten Akquisitionen sieht "Der Aktionär" Zynga gut aufgestellt und bleibt bei seiner Empfehlung sowie dem Kursziel von 10,50 Euro, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 12.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link