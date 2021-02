NASDAQ-Aktienkurs Zynga-Aktie:

11,16 USD -1,50% (10.02.2021, 22:00)



ISIN Zynga-Aktie:

US98986T1088



WKN Zynga-Aktie:

A1JMFQ



Ticker-Symbol Zynga-Aktie Deutschland:

ZY3



NASDAQ Ticker-Symbol Zynga-Aktie:

ZNGA



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (11.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Mit der Zynga-Aktie sei es am Mittwoch im nachbörslichen Handel kräftig nach oben gegangen, denn Corona habe beim Mobile-Entwickler wieder einmal für ein Rekordquartal gesorgt. Die fünf populären Zynga-Spiele "CSR Racing 2", "Words with Friends", "Zynga Poker", "Empires & Puzzles" und "Merge Dragons!" würden sich weiterhin stark in der Krise entwickeln. Solange diese Sonderkonjunktur anhalte, sollten Anleger die Zynga-Welle reiten. Insbesondere, da sich nach dem Zukauf von Electronic Arts die Übernahmefantasie am Markt noch verstärkt habe - und Tencent solle ja noch auf der Suche sein, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Zynga-Aktie:9,213 EUR -1,43% (11.02.2021, 22:26)