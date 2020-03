"Um die Krise zu meistern, versuchen viele Unternehmen ihre liquiden Mittel über die Beanspruchung von noch vorhandenen Kreditlinien aufzustocken oder den Bargeldabfluss zu minimieren. Dividenden und zuvor vorhandene Kapitalrückkäufe werden ausgesetzt und Investitionen verschoben. Besonders hart betroffen sind Unternehmen im Bereich Freizeit und Touristik wie Hotels/Restaurants, Kreuzfahrtveranstalter, Vergnügungsparks, sowie Detailhändler (mit Ausnahme von Lebensmitteln), bei denen Konkurse nicht auszuschließen sind", so Philipp Mettler, Senior Analyst im globalen Aktienresearch bei Swisscanto Invest.



Weiter meine der Analyst: "Auch wenn wir davon ausgehen, dass die COVID-19-Krise in den kommenden Monaten weitgehend überstanden sein wird (abgesehen von einer denkbaren zweiten Welle im Herbst), dürften die Nachwehen noch lange zu spüren sein. Möglicherweise wird dieses Ereignis auch das Konsumverhalten mehr in Richtung Nachhaltigkeit lenken, da andere Aspekte des Lebens an Gewicht gewinnen. Zudem ist davon auszugehen, dass einige, stark fremdkapitalfinanzierte Unternehmen in einer Welt mit bescheideneren Wachstumsraten eine Stärkung der Eigenkapitalbasis in Betracht ziehen müssen."



Abschließend sage Mettler: "Umso mehr bleibt der Fokus in unseren aktiv verwalteten Portfolios auf Qualitätstitel mit soliden Finanzen und tiefer Verschuldung (Nettoschulden/EBITDA niedriger als 1) sowie einer führenden Markstellung mit gutem Leistungsausweis des Managements. Diesbezüglich interessant erscheinen uns aus dem zyklischen Konsumbereich Unternehmen wie Sony (ISIN JP3435000009/ WKN 853687), Tractor Supply (ISIN US8923561067/ WKN 889826) und Kering (ISIN FR0000121485/ WKN 851223)." (27.03.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Philipp Mettler, Senior Analyst im globalen Aktienresearch bei Swisscanto Invest, berichtet über die Entwicklungen im zyklischen Konsumbereich.Die globale Ausweitung des COVID-19-Virus habe die Welt des Konsums quasi über Nacht auf den Kopf gestellt. Während zu Jahresbeginn noch Zuversicht geherrscht habe, hätten viele Unternehmen im Bereich zyklischer Konsum inzwischen auf den "Notfallmodus" umgestellt. Anfangs nur auf China beschränkt, hätten inzwischen die meisten Länder drastische "Social Distancing"-Maßnahmen verhängt. Geschäfte und Restaurants seien überwiegend geschlossen, womit der Umsatz einbreche, die fixen Kosten aber würden weiterlaufen. Im Gegensatz zur Finanzkrise von 2008/09 seien die Auswirkungen der Coronakrise viel unmittelbarer spürbar. So seien beispielsweise die Restaurantreservierungen in den USA innerhalb von wenigen Tagen praktisch komplett weggebrochen. Ähnlich präsentiere sich das Bild in zahlreichen anderen Sektoren.