München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche werden zwei Events im Fokus der Börsianer stehen: "Während das FED-Meeting am Mittwoch für die Finanzmärkte das wichtigste Event sein dürfte, steht das OPEC-Treffen in Wien am Dienstag dem in nichts nach", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Robert Greil erwarte dabei "von der FED eine Betonung ihrer Bereitschaft zu einer nötigenfalls noch expansiveren Geldpolitik und von der OPEC zumindest eine Verlängerung der bestehenden Förderkürzungen." Greil weiter: "Gerade jetzt sind klare Aussagen im Hinblick auf ein gemeinsam entschlossenes Vorgehen zur Wiederankurbelung der erwachenden Weltwirtschaft extrem wichtig."Die Makrodatenwoche werde dagegen überschaubar: In Deutschland kämen am Montag die Industrieproduktion und tags darauf die Handelsbilanz für April, in der Eurozone am Dienstag das finale Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal sowie - wie auch in Großbritannien - Produktionszahlen am Freitag.