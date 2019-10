Die Untersuchungen würden auch zeigen, dass institutionelle Investoren aufgrund des Brexit ein zunehmend negatives und risikoscheues Weltbild hätten: 41 Prozent - ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2019 und ein Rekordhoch - würden sich negativ zu den Aussichten für das mittelfristige (drei bis fünf Jahre) globale Wachstum äußern. Die Ergebnisse würden auch erklären, warum 47 Prozent der institutionellen Anleger versuchen würden, das Risiko in ihren Portfolios in diesem Zeitraum zu reduzieren. Im Vergleich wollten 23 Prozent das Risiko erhöhen.



"Unsere Brexometer-Umfrage wurde kurz vor den heftigeren Stimmungsschwankungen der letzten Tage abgeschlossen, gibt aber dennoch Orientierung, wie Investoren auf die nächsten Schritte reagieren werden", erklärt Michael Metcalfe, Head of Global Macro Strategy bei State Street Global Markets. "Die Anleger sind sich wie erwartet nahezu einig, dass ein Deal eine gute Neuigkeit wäre. Dies gilt besonders für die globalen Märkte im Allgemeinen sowie für das Pfund Sterling, jedoch etwas weniger für UK-Titel. Dies ist angesichts der voraussichtlichen Aufwertung des britischen Pfunds sinnvoll. Ein No-Deal hingegen würde die Stimmung bei allen Assets deutlich belasten."



Obwohl nichts hiervon besonders beunruhigend sei, sei es interessant, dass eine Verschiebung als nicht besonders positiv bewertet werde. Dies zeuge von der anhaltenden Verunsicherung der Anleger durch den Brexit. Hierbei sei es bezeichnend, dass fast ein Fünftel der Befragten auf die Frage nach ihren künftigen Plänen für den Umfang ihrer UK-Bestände schlicht das Kästchen "weiß nicht" angekreuzt habe.



Weitere wichtige Erkenntnisse aus der Umfrage seien insbesondere:



- Mehr als zwei Drittel (68%) der institutionellen Investoren würden glauben, dass der Wert des Pfunds in den nächsten drei Monaten sinken werde, wenn Großbritannien die EU am 31. Oktober ohne Deal verlasse, wohingegen 75 % erwarten würden, dass der Wert bei Vorliegen eines Deals steige

- Die Zahl der institutionellen Anleger mit einem positiven Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum sei auf 28% gesunken, dies sei 4% weniger als im ersten Quartal 2019 und 15% weniger als im dritten Quartal 2018

- 11% der institutionellen Anleger würden glauben, dass der Brexit ihr Geschäftsmodell erheblich beeinflussen werde, das seien 11% weniger als im ersten Quartal 2019

- Fast die Hälfte (47%) der institutionellen Anleger glaube, dass die Asset-Eigentümer ihr Anlagerisiko in den nächsten drei bis fünf Jahren verringern würden, ein Plus von 7% gegenüber dem ersten Quartal 2019

- 46% der Befragten würdenglauben, dass der Wert von UK-Titeln in den nächsten drei Monaten leicht steigen werde, sofern es zu einem Deal komme. Demgegenüber würden 37% erwarten, dass der Wert ohne Deal deutlich abnrhme.



"Der deutlichste Weg, auf dem die Märkte ihre Bedenken in Bezug auf den Brexit geäußert haben, sind die Devisenmärkte", so James Binny, Global Head of Currency und Head of Investments, Irland bei State Street Global Advisors. "Das Pfund Sterling hat die im Rahmen der Brexometer-Untersuchung aufgezeigten Ansichten deutlich zum Ausdruck gebracht, da es zurückgegangen ist, als die hereinkommenden Nachrichten negativ waren, da ein No-Deal wahrscheinlicher erschien, und sich erholte, als die Chancen auf einen Deal gestiegen zu sein schienen. Zeitweise haben die Stimmungsschwankungen zu übertriebenen Kursbewegungen geführt, was Chancen für langfristig orientierte Investoren bietet, insbesondere auch für solche mit Sitz in Großbritannien, da diese die Schwäche des Pfunds genutzt haben, um Absicherungen zu erhöhen und damit Gewinne aus Auslandsinvestitionen zu fixieren." (17.10.2019/ac/a/m)







